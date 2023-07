PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Odessa e sul da Ucrânia sofrem nova 'noite infernal' sob bombardeio russo

SUÉCIA IRAQUE: Iraque expulsa embaixadora da Suécia em protesto

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Odessa e sul da Ucrânia sofrem nova 'noite infernal' sob bombardeio russo

O sul da Ucrânia sofreu sua terceira "noite infernal" seguida de bombardeios russos que atingiram, principalmente, o porto de Odessa, no Mar Negro, novo alvo de Moscou desde a suspensão do acordo para a exportação de grãos, um pacto crucial para a alimentação mundial.

(Ucrânia conflito Rússia)

=== SUÉCIA IRAQUE ===

BAGDÁ:

Iraque expulsa embaixadora da Suécia após ataque ao Alcorão em Estocolmo

O Iraque expulsou nesta quinta-feira a embaixadora da Suécia, depois que um homem pisou em um exemplar do Alcorão em Estocolmo, em uma manifestação autorizada pelo governo escandinavo, que provocou um protesto e o incêndio da embaixada sueca em Bagdá durante a madrugada.

(Iraque Suécia política polícia religião diplomacia incêndio)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MANAGUA:

Daniel Ortega chama presidente da Ucrânia de 'fascista' e critica UE

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, criticou na quarta-feira à noite a União Europeia (UE) por ter insistido para que o "fascista" e "nazista" presidente da Ucrânia", Volodomir Zelensky, participasse na reunião de cúpula do bloco e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

(Nicarágua aniversário política revolução)

CIDADE DA GUATEMALA:

Guatemala enfrenta ameaças à democracia a um mês da eleição

A um mês de uma eleição presidencial inédita entre dois candidatos social-democratas, Sandra Torres e Bernardo Arévalo, a Guatemala vive na incerteza após sucessivas decisões judiciais que colocam em risco o sistema democrático, segundo analistas e diplomatas.

(Guatemala eleições política)

PARRAL, México:

Herói ou vilão? México recorda o revolucionário Pancho Villa

Milhares de mexicanos montados a cavalo foram às ruas do povoado onde há um século, neste mesmo dia, foi assassinado Francisco "Pancho" Villa, o fugitivo convertido em revolucionário e que inspirou diversas lendas.

(história cultura México)

PUERTO ORDAZ, Venezuela:

Indígenas venezuelanos denunciam danos ambientais causados por barcaças atracadas no Orinoco

O óxido em grandes embarcações presas no emblemático rio Orinoco contamina as águas e o território de mais de cem famílias indígenas que vivem na Venezuela, indicam os líderes comunitários. A empresa responsável pelos navios nega a acusação.

(Venezuela rio meioambiente indígena óxido)

AUSTIN, Texas:

Impedida de abortar no Texas, Samantha foi forçada a parir um bebê 'incompatível com a vida'

Samantha foi obrigada a continuar a gestação de um feto com anencefalia - um bebê "incompatível com a vida". Sem a opção de aborto legal no Texas, viu seu bebê começar a ficar roxo e morrer nos braços do pai, quatro horas após o parto.

(saúde aborto EUA)

-- EUROPA

CICTACECCHIA:

Da Bósnia à Itália, o fascínio dos fiéis com Virgens que choram sangue

No dia 3 de cada mês, centenas de fiéis comparecem para rezar diante da estátua da Virgem de Trevignano, perto de Roma, e afirmam que ela chora lágrimas de sangue.

(Religião Bósnia Vaticano Itália)

-- OCEANIA

AUCKLAND:

Ataque a tiros na Nova Zelândia antes do início do Mundial feminino deixa 2 mortos

Um homem armado abriu fogo no centro de Auckland, na Nova Zelândia, matou duas pessoas e feriu seis na manhã desta quinta-feira (20), horas antes da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de futebol feminino no estádio Eden Park.

(Fbl Mundial tiroteio Mulheres NZelândia 2023)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Presidente da China recebe Kissinger e chama ex-secretário de Estado americano de 'velho amigo'

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta quinta-feira (20) em Pequim com Henry Kissinger, ex-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, a quem chamou de "velho amigo" por seu papel na aproximação entre os dois países na década de 1970.

(China EUA diplomacia política)

ZHENGZHOU:

Compradores desesperados boicotam pagamentos de hipotecas na China

Há meses, Gao Zhuang se nega a pagar pela sua hipoteca, uma forma de protesto desesperado contra uma imobiliária chinesa, a qual ele culpa pelos atrasos intermináveis na entrega do apartamento que comprou anos atrás para seu filho.

(China imóveis crise economia)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Novo caso de remissão do HIV após transplante de medula óssea

Um homem conhecido como "o paciente de Genebra" mostra sinais de remissão do HIV a longo prazo depois de receber um trasplante de médula óssea, um caso individual que abre novas possibilidades de pesquisa.

(Ciência hospitais saúde aids)

PHOENIX, EUA:

Calor no Arizona ameaça a vida de moradores de rua

Em uma calçada na capital do Arizona, Phoenix, onde uma onda de calor escaldante levou as autoridades a recomendarem evitar sair de casa, Dana Page luta para se manter hidratada em seu abrigo de lona improvisado.

(EUA clima sem-teto pobreza meteorologia meio-ambiente trabalho saúde)

NOVA YORK:

Nova York comemora Jay-Z e os 50 anos do Hip Hop

Com letras de músicas do rapper Jay-Z cobrindo a fachada da Biblioteca Pública do Brooklyn e o Yankee Stadium preparado para receber um show dos pioneiros do Hip Hop, o gênero musical completa 50 anos de nascimento nos bairros negros e latinos de Nova York.

(EUA exposições música shows)

=== ESPORTE ===

AUCKLAND:

Nova Zelândia e Austrália vencem na abertura da Copa do Mundo feminina

Jogando em casa, Nova Zelândia e Austrália venceram em suas estreias na Copa do Mundo feminina nesta quinta-feira (20), organizada em conjunto pelos dois países da Oceania.

(Fbl Copa)

PARIS:

Com Verstappen favorito, Red Bull pode bater recorde no GP da Hungria de F1

Líder do campeonato de pilotos do Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen quer chegar à sétima vitória consecutiva no Grande Prêmio da Hungria, no próximo domingo (23).

(Auto HUN Mundial 2023 F1)

