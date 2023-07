'Não vou falar de Brasil, tenho contrato com o Real', afirma Ancelotti

O técnico italiano Carlo Ancelotti fez questão de acabar com qualquer polêmica sobre seu possível vínculo com a seleção brasileira a partir da Copa América de 2024, garantindo nesta quinta-feira (20) que está focado em comandar o Real Madrid nesta temporada.

As declarações, feitas antes do primeiro treino da equipe espanhola em sua pré-temporada em Los Angeles, na Califórnia, chegam duas semanas após o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmar que Ancelotti assumirá a Seleção para a Copa América dos Estados Unidos, que será disputada entre 20 de junho e 14 de julho de 2024.

"Eu nunca vou falar de Brasil, do que vai acontecer. Eu sou o técnico do Real Madrid e ficarei aqui. Não falarei nunca mais sobre esse assunto", declarou Ancelotti aos jornalistas presentes nas instalações da universidade UCLA.

"Eu não tenho pressa para renovar porque tenho contrato até 30 de junho de 2024. A confiança neste clube é total. Esta temporada tem que passar primeiro, veremos como será esta temporada", afirmou Ancelotti, 64 anos.

Apesar de não ter recebido um substituto à altura do atacante Karim Benzema, que se transferiu para o futebol saudita, Ancelotti se mostrou satisfeito com o elenco do Real Madrid para a próxima temporada.

"Para mim o elenco melhorou. Perdemos um jogador que foi fundamental durante anos, que é Karim, a quem desejamos o melhor e que foi uma lenda do clube, mas temos um grupo muito jovem que estamos convencidos de que nos dará muitas alegrias", garantiu.

O italiano não quis comentar a possibilidade do Real Madrid contratar ainda nesta temporada o astro francês Kylian Mbappé, envolvido em um conflito contratual com o Paris Saint-Germain.

Mbappé "é um jogador que não está no Real", lembrou o técnico. "Falar de jogadores que não estão aqui não me parece correto".

Ancelotti adiantou que testará um novo esquema de jogo para substituir Benzema, explorando o potencial ofensivo de contratações como o inglês Jude Bellingham e o turco Arda Guler.

O Real Madrid disputará quatro amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, começando neste domingo contra o Milan no emblemático estádio Rose Bowl de Pasadena.

Em seguida, viajará ao Texas para enfrentar o Manchester United em Houston, no dia 26 de julho, e o Barcelona em Dallas, três dias depois.

Antes de voltar à Espanha, o Real medirá forças com a Juventus em Orlando, na Flórida, em 2 de agosto.

