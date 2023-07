Homem com crise de soluço mais longa da história soluçou por 68 anos sem parar

Maior crise de soluço durou 68 anos e fez estadunidense entrar no livro dos recordes como o homem que mais soluçou em toda história da humanidade. Entenda o caso

Você já imaginou ficar com soluço por 68 anos ininterruptos? Esse desconfortável recorde foi batido pelo norte-americano Charles Osborne. Ele entrou no Guinness Book, o Livro dos Recordes, como o registro do homem que mais soluçou em toda história da humanidade.

Charles passou 68 anos convivendo com os espasmos involuntários do diafragma. O soluço começou em 1922, segundo a revista científica Galileu, quando Osborne tinha 28 anos.

Crise de soluço mais longa da história durou 68 anos

Nascido do dia 2 de abril de 1894, na cidade de Anthon, em Iowa, nos Estados Unidos, Charles Osborne desenvolveu a condição clínica que o fez soluçar de forma crônica após cair e bater a cabeça no ano de 1922.

Ele sofreu uma queda ao tentar pendurar um porco de 160 quilos e acabou rompendo um vaso no nervo vago, no cérebro, responsável por inibir a resposta natural do corpo ao soluço.

Os espasmos do diafragma, conhecidos como soluço, iniciaram com alta frequência: ocorriam cerca de 40 vezes por minuto. Com o tempo, essa frequência foi reduzindo, até chegar em 20 vezes por minuto, uma média de um soluço a cada 3 segundos.

Homem com crise de soluço que durou 68 anos morreu um ano após soluços pararem

Com crise de soluço que durou quase sete décadas, Osborne passou por diversos tratamentos físicos e psicológicos para aliviar o desconforto, barulhos e estresse. Mesmo com a adversidade, o recordista conseguiu voltar à vida profissional, casou-se duas vezes e teve oito filhos.

Apenas em 1990, quando Charles já tinha soluçado aproximadamente 430 milhões de vezes, os soluços finalmente cessaram. Entretanto, devido às lesões no abdômen, o homem não conseguia mais ingerir alimentos sólidos e se alimentava apenas de pastosos e líquidos.

Charles Osborne morreu no ano seguinte, em 1991, aos 96 anos e segue com seu recorde inalcançado.

Verdade ou Mito? Confira dicas de como combater crises de soluços

Beber água ajuda a controlar o soluço?

Tomar água em goles pequenos pode ajudar a controlar a respiração e colaborar para parar os soluços.

Prender a respiração

Prender a respiração ajuda a interromper crise de soluço?

Parar a respiração por um breve momento colabora para ritmá-la e fazer com que volte ao normal. Mas não exagere, respeite seus limites.

É verdade que colocar o "dedo na garganta" ajuda a combater o soluço?

Inserir o dedo na proximidade da faringe, na região conhecida como “céu da boca", pode estimular o nervo que está relacionado ao soluço e interromper a crise.

Assustar alguém ou levar um susto ajuda a controlar crise de soluço?

Levar susto melhora o soluço pode funcionar sim! Eventualmente, por se bloquear a respiração naquele momento, o susto pode interromper os soluços. Porém, a medida é prejudicial para pessoas cardíacas. O recomendado nestes caso é testar outro método.

Pressionar os joelhos dobrados contra o peito ajuda a acabar com o soluço?

PODE FUNCIONAR. A posição exige espaço pois a pessoa precisa estar deitada. Ela pode ajudar porque interfere no ritmo da respiração, ajudando a normalizá-la.

Tomar água de ponta cabeça resolve o soluço?

MITO. Não faz diferença a posição em que a água é tomada. Além disso, não é nada prático.

Engolir miolo de pão é eficaz contra o soluço?

MITO. Não há nenhuma relação entre os ingredientes do pão e uma solução para os soluços.

Comer gelo funciona contra as crises de soluço?

Devido à baixa temperatura, o gelo moído estimula a região da faringe e pode ajudar sim com os soluços.

Colocar pedaço de linha úmida na testa do bebê ajuda a acabar com o soluço?

MITO! Essa recomendação para bebês não tem qualquer ligação com o soluço. O refluxo é comum em crianças com menos de 1 ano de idade e é também um dos motivos para o soluço. Portanto, se uma criança tem soluços com frequência, a recomendação é buscar assistência médica.

