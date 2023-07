Grécia pede 'vigilância absoluta' por onda de calor e fecha sítios arqueológicos

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu nesta quinta-feira (20) "vigilância absoluta" diante de uma nova onda de calor que atinge seu país, com temperaturas que devem chegar a 45°C neste fim de semana.

As autoridades anunciaram que todos os sítios arqueológicos, incluindo a Acrópole de Atenas, serão fechados durante as horas mais quentes do dia.

"Ainda estamos enfrentando uma onda de calor e ventos fortes. Os tempos difíceis ainda não acabaram, precisamos estar vigilantes", alertou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Os sítios arqueológicos fecharam ao meio-dia (06h00 no horário de Brasília) e seriam reabertos às 17h30 do horário local (12h30 em Brasília). Devido a uma já anunciada paralisação dos guardas da Acrópole, o local não receberá visitantes até as 20h locais. A medida será aplicada até domingo.

Funcionários da Cruz Vermelha distribuíram garrafas de água aos visitantes perto do monumento, o mais visitado do país, quando as temperaturas atingiram os 38°C ao meio-dia de quinta-feira na capital.

Após uma primeira onda de calor na semana passada, os termômetros voltarão a subir aos 43ºC nesta quinta-feira e aos 45° C no fim de semana no centro do país.

No centro da capital, os habitantes tentavam manter suas atividades.

"Estou acostumado às temperaturas altas. Elas sobem todos os verões, mas o que está difícil neste ano é que as ondas de calor são seguidas", disse Christos Boyiatzis, em engraxate de Kolonaki, bairro comercial de Atenas.

Kostas Leventouris, vendedor de jornais, decidiu fechar sua banca mais cedo "devido ao calor".

A situação melhorou em relação aos incêndios florestais que queimaram milhares de hectares nos últimos dias. Mas centenas de bombeiros continuavam combatendo alguns focos ainda ativos a oeste de Atenas.

"Os bombeiros combateram 200 focos de incêndio em três dias, em condições climáticas extremas", declarou o ministro da Defesa Civil, Vassilis Kikilias, à rádio Skai.

O risco de incêndios continua alto em Ática --arredores da capital-- na península de Peloponeso (sudoeste) e centro da Grécia, segundo a Defesa civil.

Na turística ilha de Rodes, onde foi declarado um incêndio florestal há dois dias, cinco aviões e cinco helicópteros continuavam combatendo as chamas.

