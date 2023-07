Grécia limita horário da Acrópole e outros sítios arqueológicos devido ao calor

A Grécia anunciou, nesta quinta-feira (20), que todos os sítios arqueológicos, incluindo a Acrópole de Atenas, serão fechados durante as horas mais quentes do dia devido a uma nova onda de calor.

O país prepara-se para uma nova onda de calor que deve durar até domingo, com temperaturas máximas de 43ºC esperadas no centro do país nesta quinta-feira.

"Devido às altas temperaturas, os horários dos sítios arqueológicos (...) serão alterados e fecharão de meio-dia (06h00 no horário de Brasília) a 17h30 do horário local (12h30 em Brasília)", informou o Ministério da Cultura grego em um comunicado.

Por outro lado, devido a uma já anunciada paralisação dos guardas da Acrópole, o local vai alterar o seu horário de quinta-feira a domingo.

O sindicato dos guardas reclamou que pelo menos 20 visitantes desmaiaram no local quando as temperaturas atingiram 45°C.

O sítio, tombado como Patrimônio Mundial, já fechou no último fim de semana nas horas mais quentes.

Este anúncio coincide com a luta dos bombeiros contra os incêndios que destruíram milhares de hectares no oeste de Atenas.

"Ainda estamos enfrentando uma onda de calor e ventos fortes. Os tempos difíceis ainda não acabaram, precisamos estar vigilantes", alertou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

