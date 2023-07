Google testa ferramenta com inteligência artificial para redigir notícias

O Google está trabalhando com importantes meios de comunicação no desenho de uma ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) para ajudar jornalistas a informar e redigir suas histórias, anunciou o gigante tecnológico nesta quinta-feira (20).

O jornal americano New York Times foi o primeiro a revelar este projeto, no qual colabora junto a Washington Post e Wall Street Journal nos testes do novo produto.

Citando fontes anônimas, a reportagem do jornal garante que a ferramenta, conhecida internamente como "Genesis", está em fase inicial de testes, mas é suficientemente avançada para que alguns executivos que testemunharam suas capacidades a considerassem "inquietante".

"Em associação com meios de comunicação, especialmente os menores, estamos nas primeiras etapas de exploração de ideias para potencialmente proporcionar ferramentas de IA que ajudem seus jornalistas com seu trabalho", adiantou uma porta-voz do Google em comunicado.

Ela ponderou que "estas ferramentas não pretendem, nem podem substituir o papel essencial que têm os jornalistas na hora de informar, criar e apurar suas histórias".

A ferramenta funcionaria como uma espécie de copiloto para repórteres e editores, oferecendo opções de manchetes e diferentes estilos de redação, segundo a companhia.

O anúncio do projeto do Google chega depois da notícia de um acordo entre a OpenAI e a Associated Press (AP) para que a empresa criadora do ChatGPT utilize os arquivos desta agência internacional de notícias datados desde 1985 para treinar a IA.

"O acordo prevê que a OpenAI terá a licença de parte do arquivo de texto da AP, enquanto a AP se aproveitará da tecnologia e da experiência em produtos da OpenAI", afirmaram ambas as organizações em um comunicado conjunto na semana passada.

O surgimento no ano passado do ChatGPT e de outras ferramentas de IA generativa, capazes de criar todo o tipo de texto e imagem a partir de uma simples pregunta, causou grande inquietação entre criadores de conteúdo, como artistas, escritores e jornalistas.

Vários processos foram abertos contra as empresas implicadas, entre elas a OpenAI.

Os profissionais as acusam de utilizar seus conteúdos sem consentimento e remuneração para alimentar seus programas de computador.

