EUA sanciona mais de 120 empresas da Rússia e Quirguistão

Os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira(20) mais de 120 empresas russas e várias do Quirguistão por considerarem que apoiam Moscou na guerra contra a Ucrânia.

As sanções buscam colocar obstáculos na máquina de guerra da Rússia, negando-lhe o acesso a matérias-primas e produtos manufaturados essenciais, além de financiamento, disse o Departamento de Estado.

Entre as várias empresas incluídas nas novas listas do Estado e Tesouro americano estão bancos russos, companhias energéticas e de navegação, fabricantes de artigos de defesa e tecnologia, além de empresas militares privadas russas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Washington incluiu ainda sete institutos de pesquisa em tecnologias avançadas controlados pelo Estado russo.

O Departamento do Tesouro também sancionou empresas do Quirguistão que, afirma, são utilizadas pela Rússia para se esquivar das restrições à exportação impostas pelos Estados Unidos e seus aliados sobre itens tecnológicos.

O Quirguistão negou ter ajudado seu aliado Moscou, mas admitiu "o possível envolvimento de empresas privadas" e disse que está investigando.

Normalmente, as sanções americanas buscam dificultar as operações internacionais das pessoas ou empresas incluídas em sua lista negativa, proibindo os americanos e empresas com sede nos Estados Unidos -incluindo bancos estrangeiros com sucursais nos EUA- de realizar transações com eles.

pmh/st/gm/atm/jc/aa