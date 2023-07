Estreia de Messi com o Inter Miami é destaque da nova Leagues Cup

Usando pela primeira vez a camisa 10 do Inter Miami, Lionel Messi iniciará nesta sexta-feira (21) um novo capítulo de sua extraordinária carreira na rodada de abertura da Leagues Cup, um torneio disputado pelos 47 clubes da MLS e da Liga Mexicana.

Esta parceria pioneira de ligas, para um torneio que será integralmente disputado nos Estados Unidos e Canadá até a final de 19 de agosto, ganhou uma atratividade global com a decisão de Messi de deixar o futebol europeu e começar uma nova vida em Miami.

Em sua apresentação oficial no último domingo, no estádio DRB PNK, o astro argentino marcou um encontro com seus novos torcedores para o jogo contra o Cruz Azul, do México, na estreia na Leagues Cup.

Nesta partida, que colocará frente a frente os últimos colocados da MLS e da Liga MX, espera-se que tanto Messi como o volante espanhol Sergi Busquets, seu ex-companheiro de Barcelona, joguem seus primeiros minutos com o Inter Miami, seja como titulares ou saindo do banco de reservas.

Tanto o técnico da equipe, o argentino Gerardo Martino, como David Beckham, um dos donos do franquia de Miami, alertaram nos últimos dias que Messi terá a última palavra sobre sua presença na partida, cujos ingressos estão sendo revendidos por até US$ 18 mil (cerca de R$ 86 mil).

"Leo decidirá se está pronto, porque sabemos que esteve longe dos gramados por algumas semanas com sua família. Mas ele está muito bem", afirmou Beckham, que alertou sobre a possibilidade de Messi precisar de tempo para estar bem fisicamente e se adaptar ao futebol nos Estados Unidos.

"Os dois chegaram muito bem, podemos ter algumas expectativas de vê-los em campo na sexta-feira. Mas não quero me apressar e dizer algo que não posso cumprir", afirmou na quarta-feira 'Tata' Martino ao canal esportivo argentino TyC.

O técnico argentino afirmou nesta quinta-feira em coletiva de imprensa ao lado de Busquets que "os resultados são esperados de forma imediata e desejamos que assim seja, porque o plano que temos certamente fluirá melhor se o direcionarmos com resultados positivos".

O Inter Miami oficializou nesta sexta-feira a contratação do espanhol Jordi Alba, companheiro de Messi e Busquets durante uma década no Barcelona.

A vontade de Beckham de amenizar a pressão sobre sua nova estrela é compreensível, levando em consideração que Messi, aos 36 anos, vem de uma extenuante temporada pelo Paris Saint-Germain com o esforço adicional da Copa do Mundo do Catar, que conquistou com a Argentina em dezembro de 2022.

O Inter Miami, contudo, não tem tempo a perder se quiser endireitar uma péssima temporada, acabar com uma sequência de 11 jogos sem vitória e buscar uma vaga nos playoffs da MLS.

A chegada de Messi, ganhador de sete Bolas de Ouro, coincidiu com uma parada de um mês da MLS, dando ao argentino a possibilidade de disputar um primeiro troféu na Leagues Cup. A competição distribuirá três vagas na Copa dos Campeões da Concacaf de 2024, via de acesso para o Mundial de Clubes.

Seu primeiro adversário, o Cruz Azul, um dos grandes clubes do futebol mexicano, também atravessa má fase. Comandado pelo veterano técnico brasileiro Ricardo 'Tuca' Ferretti, o clube perdeu os três primeiros jogos na Liga MX.

Além do Cruz Azul, o Inter Miami também enfrentará na primeira fase da Leagues Cup o Atlanta United, na terça-feira.

As três equipes integram o Grupo Sul 3 em uma primeira fase em que nenhum jogo pode terminar empatado. Em caso de igualdade no placar após 90 minutos, cada equipe receberá um ponto e o vencedor de uma disputa de pênaltis somará mais um.

No total, a competição conta com 15 grupos de três equipes, que englobam 28 representantes da MLS e 17 da Liga MX.

Por serem os atuais campeões de seus respectivos torneios, o Los Angeles FC e o mexicano Pachuca se juntarão aos dois melhores de cada grupo na próxima fase, que começa em 2 de agosto.

Em eliminatórias de jogo único, os vencedores competirão em seguida nas oitavas de final (entre 6 e 8 de agosto), quartas de final (11-12) e semifinais (15).

O duelo pelo terceiro lugar e a final serão disputados em 19 de agosto, determinando as três equipes classificadas para a Copa dos Campeões da Concacaf.

