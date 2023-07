Comunicado do Business Wire :PUMA

A marca internacional de esportes anunciou uma entrevista com o homem mais rápido do mundo e o icônico atleta britânico de corridas com barreiras para comemorar o 20º aniversário da união entre PUMA e Bolt.

The dynamic conversation between Usain Bolt and Colin Jackson provides an engaging glimpse into the life of a sporting legend. (Photo: Business Wire)

Ao refletir sobre sua fantástica trajetória, Bolt expressa sua profunda conexão com a PUMA: "Esta marca sempre foi minha escolha. Nós nos tornamos uma família, fazendo um trabalho incrível juntos. Tenho orgulho de fazer parte disso". Sobre seus primeiros dias como aspirante a atleta, Bolt compartilha sua empolgação ao receber seu primeiro kit da PUMA e descreve o momento como um sonho tornado realidade.

À medida que a conversa se volta para as conquistas e recordes de Bolt, o velocista enfatiza que seu foco sempre foi ganhar medalhas, e não perseguir recordes. Ele atribui seu sucesso não apenas às suas performances excepcionais, mas também à sua personalidade magnética, que conquistou fãs no mundo todo.

A conversa dinâmica entre Usain Bolt e Colin Jackson oferece um olhar interessante sobre a vida de uma lenda do esporte. A discussão sobre recordes, parcerias e a emoção do atletismo cativou o público, destacando as conquistas extraordinárias de Bolt e sua paixão pelo esporte.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

