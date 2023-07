Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, tem o prazer de anunciar sua parceria estratégica com a CYFIRMA, uma empresa externa de plataforma de gerenciamento de cenários de ameaças, a fim de aperfeiçoar recursos de inteligência contra ameaças de sua plataforma XDR e ajudar empresas em todo o mundo a identificar, avaliar e gerenciar riscos potenciais e ameaças.

A organização controladora da LTIMindtree, Larsen & Toubro, através seu L&T Innovation Fund, investiu recentemente na CYFIRMA em uma rodada de financiamento pré-Série B. Ao aproveitar este investimento, a parceria irá combinar a ampla experiência em domínio da LTIMindtree e a abordagem conduzida por plataforma líder de mercado com as ofertas de gerenciamento de cenários de ameaças externas da CYFIRMA, para oferecer às empresas uma compreensão completa de sua postura cibernética. A oferta combinada irá capacitar as organizações com visibilidade de ameaças externas, bem como equipar as mesmas com detecção e correção automatizadas com uso da plataforma XDR aprimorada. Com mais inteligência infundida no centro de operações de segurança, os clientes podem impedir com confiança as ameaças em rápida evolução apresentadas por sofisticados grupos de hackers que buscam ganhos financeiros ou avançam em interesses geopolíticos.

"As organizações estão tendo que adotar medidas que aperfeiçoem a postura de segurança, não apenas na perspectiva de solucionar estes incidentes de modo eficaz, mas também na detecção, resposta e recuperação antecipada de riscos", disse Sudhir Chaturvedi, Presidente e Membro do Conselho Executivo na LTIMindtree. "Nossa parceria com a CYFIRMA irá proporcionar um sistema inteligente e integrado de monitoramento de ameaças em 360° e um sistema automatizado de resposta a incidentes, que irá ajudar os clientes a criar um ecossistema de segurança cibernética preditivo, prescritivo e resiliente e a intensificar ainda mais sua postura geral de segurança."

"Estamos animados em estender nossa plataforma líder de gerenciamento de cenário de ameaças externas, que consiste em monitoramento de superfícies de ataque, descoberta de riscos digitais e recursos de inteligência cibernética, para LTIMindtree e, juntos, atender clientes internacionais que buscam construir negócios mais sólidos e resilientes. Nossa oferta conjunta oferece visibilidade e fidelidade total de sinal, onde a inteligência finalizada irá prover detecção, resposta e contenção de ameaças com mais rapidez, disse Kumar Ritesh, Fundador e Diretor Executivo na CYFIRMA.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, permitindo que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar as tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz vasto conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução dos desafios comerciais mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para mais informação, acesse https://www.ltimindtree.com/.

Sobre a CYFIRMA

A CYFIRMA é uma empresa de plataforma de gerenciamento de cenários de ameaças externas. Combinamos inteligência cibernética com descoberta de superfícies de ataque e proteção contra risco digital, com o fim de oferecer informações de alerta antecipado, personalizadas, contextuais, de fora para dentro e em diversos níveis. Nossa plataforma de análise com IA e ML baseada em nuvem proporciona a visão do hacker com percepções profundas sobre o cenário cibernético externo, ajudando os clientes a se preparar contra ataques iminentes. A CYFIRMA tem sede em Singapura com escritórios no Japão, Índia, EUA e UE. A empresa é financiada pela Goldman Sachs, Zodius Capital, Z3 Partners, OurCrowd e L&T Innovation Fund. https://www.cyfirma.com/

