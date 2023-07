Comunicado do Business Wire :KnowBe4

A Família Mitnick e a KnowBe4 anunciam o falecimento de Kevin Mitnick, 59 anos, após uma batalha de 14 meses contra o câncer de pâncreas. Kevin lutou bravamente por mais de um ano e faleceu em paz no domingo, 16 de julho de 2023.

Kevin David Mitnick, 59 anos, faleceu após uma batalha de um ano contra o câncer (Foto: Business Wire)

Kevin sempre será lembrado como "o hacker mais famoso do mundo" e era conhecido por sua inteligência, humor e habilidades extraordinárias com tecnologia, superadas apenas por seu talento como "engenheiro social" original. Mais importante ainda, Kevin foi um marido amoroso e dedicado para sua esposa, Kimberley, que diligentemente ficou ao seu lado durante sua batalha contra o câncer. Kimberley espera o nascimento do primeiro filho do casal ainda este ano.

Em novembro de 2011, Kevin se tornou Chief Hacking Officer e proprietário parcial da KnowBe4, fundada por seu grande amigo e parceiro de negócios, Stu Sjouwerman, que comentou: "Kevin era um amigo querido para mim e para muitos de nós na KnowBe4. Ele era verdadeiramente ilustre no desenvolvimento do setor de segurança cibernética, mas, acima de tudo, Kevin era simplesmente uma pessoa maravilhosa e fará muita falta."

Um memorial para Kevin acontecerá em Las Vegas em 1º de agosto de 2023, onde ele será sepultado próximo à sua mãe e avó em um cemitério judaico local, conforme sua vontade. Os detalhes do memorial serão anunciados em breve, inclusive informações para permitir que muitos de seus amigos e colegas participem virtualmente.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora da maior plataforma de treinamento de conscientização em segurança e simulação de phishing do mundo, é utilizada por mais de 60.000 organizações em todo o mundo. Fundada por Stu Sjouwerman, especialista em segurança da informação e de dados, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidarem com o elemento humano da segurança, conscientizando sobre ransomware, fraudes do CEO e outras táticas de engenharia social, utilizando uma abordagem inovadora de treinamento de conscientização em segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e Chief Hacking Officer da KnowBe4, ajudou a desenvolver o treinamento da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Dezenas de milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

Contato

Para obter mais informações, contate Kathy Wattman em [email protected] | 727-474-9950.

