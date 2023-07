Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), maior empresa exclusivamente dedicada à saúde do consumidor do mundo em receita, anunciou hoje que seu Conselho Diretor declarou um dividendo a pagar no terceiro trimestre de 2023, de US$ 0,20 por ação ordinária da empresa.

"A decisão do nosso Conselho Diretor de declarar um dividendo enfatiza ainda mais a confiança que temos na força que o nosso portfólio de marcas icônicas tem de promover crescimento rentável e geração de fluxo de caixa durável a longo prazo", afirmou Thibaut Mongon, CEO e diretor. "O dividendo é um componente importante da nossa estratégia de alocação disciplinada de capital e do nosso plano de criar valor sustentado para todos os nossos acionistas".

O dividendo do terceiro trimestre será pago em 7 de setembro de 2023 aos acionistas registrados na data de fechamento de 28 de agosto de 2023.

Resultados financeiros do segundo trimestre de 2023 e informações sobre a teleconferência

A Kenvue também anunciou hoje seus resultados financeiros para o segundo trimestre com término em 2 de julho de 2023. Conforme anunciado anteriormente, a empresa fará uma teleconferência e uma transmissão pela internet às 7:30 (horário do Leste) para discutir os resultados do segundo trimestre. A teleconferência pode ser acessada através do telefone 877-407-8835 nos EUA ou 201-689-8779 internacionalmente. A transmissão da teleconferência ao vivo pela internet estará disponível em https://investors.kenvue.com. A gravação estará disponível aproximadamente duas horas após o evento ao vivo.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa exclusivamente dedicada à saúde do consumidor do mundo em receita. Construída com base em mais de um século de legado, nossas marcas icônicas, incluindo Aveeno®, curativos adesivos da marca BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são evidenciadas pela ciência e recomendadas por profissionais de todo o mundo. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário do cuidado diário, e nossa equipe trabalha diariamente para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e ganhar um lugar nos seus corações e lares. Saiba mais em www.kenvue.com.

Precauções relativas a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Privados de 1995 com respeito ao futuro desempenho operacional e financeiro. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera", "irá", "prevê", "estima" e outras palavras de significado similar. Adverte-se o leitor a não confiar nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais de eventos futuros. Se as suposições adjacentes forem imprecisas ou se riscos ou incertezas desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar significantemente das expectativas e projeções da Kenvue e suas afiliadas.

Uma lista e as descrições dos riscos, das incertezas e de outros fatores podem ser encontradas nos arquivos da Kenvue junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo a declaração do seu registro no Formulário S-1 e subsequentes relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e outros arquivos, disponíveis em www.kenvue.com ou sob solicitação à Kenvue. A Kenvue e suas afiliadas não assumem nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230720678333/pt/

Contato

Relações com investidores: Tina Romani [email protected]

Relações com a mídia: Melissa Witt [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.