Comunicado do Business Wire :Brilliantcrypto, Inc.

A Brilliantcrypto, Inc. (sede: Minato, Tóquio; CEO: Naruatsu Baba) fez parceria com a prestadora de serviços de negociação de criptoativos Coincheck, Inc. (sede: Shibuya, Tóquio; CEO: Satoshi Hasuo) antes de uma oferta inicial de negociação?1 (IEO, na sigla em inglês).

Brilliantcrypto

A Brilliantcrypto foi fundada em novembro de 2022 como uma subsidiária integral da COLOPL, Inc. (sede: Minato, Tóquio, CEO: Takashi Miyamoto) para realizar projetos GameFi?2 usando a tecnologia blockchain.

Com esta parceria, e por meio dos negócios interconectados dos jogos blockchain atualmente em desenvolvimento da Brilliantcrypto e do serviço de negociação de criptoativos da Coincheck, as duas empresas trabalharão juntas na criação de uma nova experiência de jogo e no mercado GameFi no cenário mundial.

O projeto de jogos blockchain japonês em grande escala atualmente em desenvolvimento apresentará o "Proof of Gaming" (protocolo prova de jogo), um novo conceito que funciona em benefício dos outros (mediante a garantia de valor), inspirado no mecanismo "Proof of Work"?3 (protocolo prova de trabalho) do Bitcoin. Ao fazer isso, o objetivo é tornar realidade os jogos play-to-earn sustentáveis?4.

Utilizando a base de usuários de negociação de criptoativos e a rede de vendas da Coincheck, que é a corretora de maior escala e possui o melhor histórico com IEOs entre as negociações de criptomoedas no Japão, a Brilliantcrypto planeja adquirir confiança e visa alcançar uma base de usuários altamente entusiasmada desde o período de lançamento do jogo.

A Brilliantcrypto fará uma apresentação no dia 25 de julho às 14h (horário padrão do Japão) no evento "WebX 2023", que será realizado no Fórum Internacional de Tóquio nos dias 25 e 26 de julho. O WebX 2023 é uma conferência mundial de grande escala onde se reunirão grandes protagonistas da Web3 de vários países. O fundador e atual presidente da COLOPL, Inc., Naruatsu Baba, será o apresentador.

Assista à transmissão ao vivo on-line no link abaixo: https://www.youtube.com/watch?v=0iEFIMpkf9Q

Comentário de Isaka Tomoyuki (vice-presidente, membro do Comitê Executivo e gerente do Departamento de Operações de Criptoativos da Coincheck):

"O mercado de GameFi ainda está em desenvolvimento e há uma demanda por esse novo tipo de experiência de jogo que combina finanças e entretenimento usando a tecnologia blockchain. Atualmente, existem muitos debates sobre o GameFi ao redor do mundo. Mas acredito que entre simplesmente teorizar sobre isso e moldá-lo em algo que você possa implementar no design de um jogo que seja realmente jogável, existe uma lacuna enorme.

O grupo COLOPL e seu criador-chefe, Naruatsu Baba, são uma força pouco comum no setor que preenche essa lacuna ao oferecer aos usuários um design de jogo original alinhado com as novas eras da indústria de jogos. Portanto, estou muito satisfeito por trabalhar em uma IEO com a equipe criativa da Brilliantcrypto comandada por Baba.

Como principal empresa em IEOs e negociação de criptoativos no Japão, queremos oferecer todo nosso apoio às empresas que visam desenvolver a indústria Web3/Crypto, ou criadores que estão desafiando este novo tipo de design de jogo."

Comentário de Naruatsu Baba (CEO da Brilliantcrypto):

"A Brilliantcrypto foi criada para enfrentar os desafios dos jogos blockchain e criar jogos que realmente brilhem e se destaquem. Estamos fortes e animados com o fato de a Coincheck ter sentido uma conexão profunda com nossa visão de "aproveitar o poder dos jogos e da tecnologia blockchain para criar um novo valor" e, portanto, decidido se tornar nossa parceira de IEO.

Por meio da parceria de nossa empresa, que há muitos anos usa tecnologia e ideias individualistas para realizar negócios na indústria de jogos móveis, com a Coincheck, a maior corretora de criptomoedas do mercado japonês, pretendemos causar um grande impacto não apenas no indústria Web3 do Japão, ou inclusive na indústria de jogos em geral, mas em todas as áreas do mundo.

No dia 25 de julho, no evento WebX 2023, que será realizado no Fórum Internacional de Tóquio, pretendo fazer uma apresentação pessoalmente e revelar o projeto ao mundo. Fiquem de olho nele, já que vai trazer um novo tipo de valor nunca antes visto."

?1: Uma IEO descreve a oferta pública, venda e distribuição de criptoativos (tokens) que ocorre após uma auditoria/inspeção de projeto com negociação de criptoativos como meio, seguindo as regras da regulamentação doméstica no Japão. Até agora, houve quatro exemplos de IEOs realizadas no país. A Coincheck realizou duas delas, incluindo a primeira IEO nacional, por meio da plataforma Coincheck IEO.

?2: GameFi é uma palavra que combina "game" (jogo) e "finance" (finanças) para descrever jogos que incluem mecanismos pelos quais se pode ganhar por meio do jogo, o que é possível pela integração da tecnologia blockchain com criptoativos.

?3: O Proof of Work (PoW) é um dos algoritmos de consenso que permite a mineração de criptoativos. Ele permite que a transação e o envio de criptoativos, a partir de Bitcoin, sejam registrados corretamente no blockchain por meio de cálculos e trabalhos de verificação. Esse trabalho de cálculo e verificação é chamado de "mineração" e aqueles que o realizam são chamados de "mineiros". PoW é o processo no qual se chega a um acordo, entre os mineradores por meio da mineração, de que os dados estão corretos.

?4: Play-to-earn (jogar para ganhar) é um conceito que descreve jogos que possibilitam ganhar por meio do jogo, possibilitado pela integração da tecnologia blockchain com criptoativos.

?Sobre a Coincheck

A Coincheck, Inc. opera uma plataforma de negociação de criptoativos que, por quatro anos consecutivos, é a líder em downloads de aplicativos nessa categoria*. A missão da Coincheck é "Facilitar a negociação de novos valores". Com base na tecnologia mais recente e no mais alto nível de segurança, seu objetivo é criar o melhor serviço e permitir que os usuários se sintam mais próximos da "negociação de novos valores", que é realizada por meio de criptoativos e tecnologia blockchain.

* Âmbito: plataformas domésticas de negociação de criptoativos. Período: de janeiro de 2019 a dezembro de 2022 (dados do AppTweak)

Nome da empresa: Coincheck, Inc. Sede: Maruyamacho, Shibuya (Tóquio), 3-6, 12F E. Space Tower Data de fundação: 28/08/2012 Diretor executivo: Satoshi Hasuo Registro comercial de negociação de criptoativos: Kanto Local Finance Bureau nº 00014 Site corporativo: https://corporate.coincheck.com/

?Sobre a Brilliantcrypto, Inc.

A Brilliantcrypto foi fundada em novembro de 2022 como uma subsidiária integral da COLOPL, Inc., para realizar projetos GameFi usando a tecnologia blockchain. Ela foi criada para enfrentar os desafios dos jogos blockchain e criar jogos que realmente brilhem e se destaquem. Usando a tecnologia blockchain e o conhecimento abundante adquirido ao longo dos muitos anos do grupo COLOPL criando jogos de videogame, o objetivo da Brilliantcrypto é criar um novo valor em escala mundial.

Nome da empresa: Brilliantcrypto, Inc. Sede: Akasaka, Minato (Tóquio) 9-7-2, 5F & 6F Midtown East Data de fundação: 09/11/2022 Diretor executivo: Naruatsu Baba Site corporativo: https://brypto.net

Contato

?Ponto de contato para consultas da imprensa sobre este comunicado? Representantes de RP da Brilliantcrypto: Hugo Church, Naoki Nose, Yasuhiro Noguchi E-mail: [email protected]

