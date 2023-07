Comunicado do Business Wire :AmSty

AmSty, produtora líder de monômero de estireno, poliestireno e poliestireno reciclado certificado nas Américas, anunciou a publicação de seu mais recente relatório de sustentabilidade: "Driving Sustainable Change". O documento ressalta o compromisso inabalável da empresa com a sustentabilidade e destaca as ações transformadoras tomadas para promover a gestão ambiental e a responsabilidade social.

"O título fala diretamente sobre nossa missão como empresa. A sustentabilidade está no centro de tudo o que fazemos e é o correto", disse Randy Pogue, presidente e CEO da AmSty, que comemora seu 15º aniversário em 2023. "Como parte desse compromisso, priorizamos ações que promovem mudanças sustentáveis, estimulam a inovação, criam confiança, melhoram a eficiência operacional e abrem portas para novas oportunidades."

Com sede em The Woodlands, Texas (EUA), a AmSty oferece soluções e serviços para clientes em vários mercados nas Américas. A empresa disponibiliza materiais essenciais para a fabricação de produtos que afetam nosso dia a dia, como eletrodomésticos, embalagens de alimentos, artigos de decoração, produtos médicos, isolantes, pneus, calçados e até soluções para tratamento de água.

"Do design do produto e aquisição de matéria-prima à fabricação e logística, nossas inovações contínuas em todas as áreas permitem reduzir a quantidade de material nos produtos, acelerar a reciclagem de plástico e reduzir o consumo de energia e as emissões atmosféricas", explicou Pogue. "Algo fundamental para nossos esforços de sustentabilidade é a minimização de resíduos em todas as nossas operações e cadeia de suprimentos. Nossos esforços na reciclagem de plástico também visam reduzir - e eventualmente eliminar - o desperdício de plástico em aterros."

O novo relatório de sustentabilidade da AmSty descreve o progresso em direção às suas principais prioridades e metas e detalha a importância das características sustentáveis do material que produz, sua liderança na indústria como pioneira em circularidade de plásticos, seu desempenho de segurança líder do setor e o compromisso da empresa com a excelência operacional, cidadania corporativa, uma força de trabalho próspera e diversificada e a participação da comunidade.

"Este documento é um lembrete de quão longe chegamos como empresa em nossa curta história e as medidas ousadas que tomamos para defender a sustentabilidade em vista de um futuro melhor", afirmou Richard Shaw, diretor de Economia Circular e Sustentabilidade da AmSty. "Ele também trata das contribuições de nossa equipe de liderança, profissionais, pessoas contratadas, clientes e outras partes interessadas que compartilham nossa visão e têm sido uma parte importante desta jornada."

O "Driving Sustainable Change" está disponível em amsty.com.

Sobre a AmSty

A AmSty é uma produtora integrada líder de monômero de estireno e poliestireno, oferecendo soluções e serviços para clientes em uma série de mercados internacionais e orgulhosa de ser a principal produtora de poliestireno reciclado certificado nas Américas. A AmSty é membro do American Chemistry Council e certificada como uma empresa de Atuação Responsável. Com sede em The Woodlands, Texas (EUA), a AmSty é uma joint venture de propriedade - em partes iguais - da Chevron Phillips Chemical Company LP e da Trinseo LLC.

Contato

Jessica Michan, [email protected], (346) 413-4570

