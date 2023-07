Com Verstappen favorito, Red Bull pode bater recorde no GP da Hungria de F1

Líder do campeonato de pilotos do Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen quer chegar à sétima vitória consecutiva no Grande Prêmio da Hungria, no próximo domingo (23).

Por sua vez, a Red Bull quer se manter como a única equipe a vencer no ano. Até agora, foram 10 vitórias em 10 corridas, oito de Verstappen e duas do mexicano Sergio Pérez.

Caso um de seus dois pilotos vença no circuito de Hungaroring, a escuderia austríaca chegará a 12 vitórias consecutivas, contando o último GP do ano passado, em Abu Dhabi, e estabeleceria um novo recorde na Fórmula 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após Verstappen vencer na Inglaterra há duas semanas, a Red Bull igualou o recorde da McLaren de 11 vitórias seguidas na temporada 1988.

E o prognóstico é que a equipe se mantenha no degrau mais alto do pódio, já que vai introduzir uma série de melhorias em seus carros para "alcançar um rendimento suplementar", segundo o próprio Verstappen.

No ano passado, o holandês venceu em Hungaroring depois de largar na décima posição.

Atrás da Red Bull, a luta continua aberta, com o espanhol Fernando Alonso tentando manter sua terceira colocação no campeonato de pilotos, após um grande início de temporada pela Aston Martin, terceira no campeonato de construtores.

Antes do GP da Hungria, Alonso está 19 pontos atrás de Pérez, mas apenas quatro à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

Hungaroring traz boas lembranças ao espanhol, já que ele conquistou no circuito sua primeira vitória na F1, em 2003.

Atrás de Aston Martin e Mercedes, a McLaren vem crescendo na temporada, depois de conseguir seu primeiro pódio da temporada em Silverstone, com o britânico Lando Norris chegando em segundo. O outro piloto da equipe, o australiano Oscar Pastri, terminou em quarto.

"Vamos tentar manter o embalo e continuar tirando o máximo de rendimento", disse o chefe da equipe, Andrea Stella.

No entanto, o circuito da Hungria "é muito diferente, com curvas lentas, e será um novo desafio. Esperamos ser competitivos novamente".

A corrida na Hungria também será marcada pela volta ao 'paddock' do australiano Daniel Ricciardo, que vai substituir Nyck de Vries na AlphaTauri, após os maus resultados do holandês, que não conseguiu pontuar em nenhuma das dez corridas até aqui.

Ricciardo ficou sem equipe depois de deixar a McLaren no final do ano passado. Em 2023, ele começou a temporada como piloto reserva da Red Bull, "irmã" da AlphaTauri.

-- Programação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 (horário de Brasília):

Sexta-feira:

08h30-09h30: Treino livre 1

12h00-13h00: Treino livre 2

Sábado:

07h30-08h30: Treino livre 3

11h00-12h00: Treino de classificação

Domingo:

10h00: Corrida (70 voltas ou duas horas de prova)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 255 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 156

3. Fernando Alonso (ESP) 137

4. Lewis Hamilton (GBR) 121

5. Carlos Sainz (ESP) 83

6. George Russell (GBR) 82

7. Charles Leclerc (MON) 74

8. Lance Stroll (CAN) 44

9. Lando Norris (GBR) 42

10. Esteban Ocon (FRA) 31

11. Oscar Piastri (AUS) 17

12. Pierre Gasly (FRA) 16

13. Alexander Albon (TAI) 11

14. Nico Hülkenberg (ALE) 9

15. Valtteri Bottas (FIN) 5

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 2

19. Logan Sargeant (EUA) 0

20. Nyck de Vries (HOL) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 411 pts

2. Mercedes 203

3. Aston Martin-Mercedes 181

4. Ferrari 157

5. McLaren-Mercedes 59

6. Alpine-Renault 47

7. Williams-Mercedes 11

8. Haas-Ferrari 11

9. Alfa Romeo-Ferrari 9

10. AlphaTauri-Red Bull 2

hdy/cd/mcd/cb