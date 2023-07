Borrell: Após conversar com Blinken, voltaremos a remodelar nossas relações com a China

O responsável pelas relações exteriores e política de segurança da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que a União Europeia (UE) deverá conversar com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a fim de continuar remodelando as relações do bloco com a China.

"Voltaremos à questão da China depois das orientações do Conselho Europeu. Os ministros retomarão o papel apresentado na reunião de Gymnich", afirmou. Em coletiva de imprensa realizada mais cedo, Borrell também afirmou que espera que sua visita ao país ocorra depois do verão local.