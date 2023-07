Ucrânia afirma que ataques noturnos russos destruíram 60.000 toneladas de grãos

Os ataques russos à noite na região ucraniana de Odessa (sul) destruíram 60 mil toneladas de grãos destinados à exportação e armazenados no porto de Chornomorsk, afirmou o ministro da Agricultura ucraniano, Mikolo Solski, nesta quarta-feira (19).

"Vamos precisar de pelo menos um ano para reparar completamente a infraestrutura danificada. No porto de Chornomorsk, foram destruídas 60 mil toneladas de grãos (...), que deveriam ter sido enviadas para o corredor graneleiro há 60 dias", anunciou o ministro Mikola Solski, em comunicado publicado no site de seu ministério.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia nesta quarta-feira de ter atacado "deliberadamente" locais usados pela Ucrânia para exportar grãos, três dias após o fim do acordo sobre esses produtos.

"Os terroristas russos visaram deliberadamente as infraestruturas do acordo de grãos", denunciou Zelensky no Telegram, acrescentando que deseja "reforçar a proteção das pessoas e das infraestruturas portuárias".

A Procuradoria-Geral da Ucrânia indicou, também no Telegram, que este é o "maior ataque russo" na região e que "foram danificados terminais graneleiros e petrolíferos", assim como "casas, infraestruturas agrícolas e carros".

