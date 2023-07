Rússia considerará parte do conflito países cujas embarcações se aproximem da Ucrânia

A Rússia alertou, nesta quarta-feira (19), que considerará a partir de quinta (20) como "possíveis embarcações militares" os navios que se dirigem para a Ucrânia no Mar Negro e como parte do conflito os países aos quais essas embarcações pertencem.

"Todas as embarcações que navegarem nas águas do Mar Negro com destino aos portos ucranianos serão consideradas potenciais transportadoras de carga militar", disse o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado, acrescentando que "os países de bandeira dessas embarcações serão considerados parte do conflito".

