Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia coma situação em 18 de julho às 4h (Bras.). (135 x 154 mm) - Atualização disponível

2/ Número de combates e de civis mortos na guerra da Ucrânia, segundo contagem da ONG Acled desde 24 de fevereiro de 2022. (135 x 67 mm) - Disponível

3/ Mapa da Crimeia localizando a parte da rodovia fechada após o incêndio em um terreno militar, na quarta-feira, 19 de julho de 2023. (135 x 102 mm) - Disponível

4/ Preço do trigo no mercado europeu desde o início de julho, após a recusa da Rússia de prorrogar o acordo de exportação de cereais ucranianos. (45X70 mm) - Disponível

5/ Países de destino do cereal exportado através dos portos da Ucrânia graças ao acordo com o Black Sea Greain Initiative, promovido pelas Nações Unidas. (89x122 mm) - Disponível

* Meteorologia-seca-calor-clima-meio-ambiente:

1/ Mapa da Europa e do sul do mar Mediterrâneo com as previsões de temperaturas às 12h (Bras.) entre 19 e 21 de julho, com dados do ECMWF a 2 metros da superfície, em 18 de julho às 21h (Bras.). (135 x 88 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa das temperaturas previstas na Ásia em 19 de julho às 06h (Bras.), segundo o sistema global de previsão do Canadá. (135 x 108 mm) - Disponível

3/ Causas e consequências da desidratação no corpo humano. (90 x 95 mm) - Disponível

4/ Mapas com a previsão do índice de calor máximo diário nos Estados Unidos de 19 a 21 de julho. (89 x 177 mm) - Atualização disponível

* Argélia-acidente-estrada-transporte: mapa da Argélia localizando Tamanrasset, no sul do país, onde dezenas de pessoas morreram em uma colisão entre um ônibus e um veículo. (90 x 69 mm) - Disponível

* CNorte-CSul-armamento: calendário de lançamento de mísseis pela Coreia do Norte, desde janeiro de 2022, em 19 de julho de 2023. (90 x 80 mm) - Disponível

* Colômbia-deslizamento-clima-chuvas-desastre: mapa de localização do deslizamento de terra que deixou mais de uma dezena de mortos e desaparecidos na Colômbia, a cerca de 60 km a sudeste da capital, Bogotá. (135x101 mm) - Disponível

* Meio-ambiente-clima-meteorologia-incêndio: principais características, tanto físicas como por seu impacto, dos "megaincêndios" florestais. (180 x 129 mm) - Disponível

