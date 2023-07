PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MUNDO CLIMA CALOR: Onda de calor extremo afeta o hemisfério norte e provoca incêndios florestais

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia acusa Rússia de atacar locais utilizados para exportar grãos

ATENAS:

Onda de calor extremo no hemisfério norte provoca incêndios florestais

Centenas de bombeiros lutavam nesta quarta-feira (19) para conter os incêndios florestais na Grécia, em meio a uma onda de calor extremo que afeta diversas regiões da Europa, Ásia e América do Norte.

KIEV:

Ucrânia acusa Rússia de atacar locais utilizados para exportar grãos

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusou nesta quarta-feira (19) a Rússia de ter atacado "deliberadamente" as infraestruturas utilizadas para a exportação de produtos agrícolas, dias depois que um importante acordo sobre a questão expirou.

-- AMÉRICAS

BRUXELAS:

Para Lula, declaração da reunião UE-Celac foi 'extremamente razoável'

A declaração final da reunião de cúpula entre a União Europeia (UE) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) foi "extremamente razoável" e responde ao interesse de todos, afirmou nesta quarta-feira (19) o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

SÃO PAULO:

Do lixo às prateleiras: Brasil é referência em reciclagem de latas

Shirlei Aparecida de Souza esmaga a pisões as latas vazias que recolhe pelas ruas da periferia de São Paulo, transformando-as em sustento para sua família e iniciando um ciclo de reciclagem do qual o Brasil é referência.

-- EUROPA

PARIS:

Centenas de pessoas são condenadas à prisão na França por distúrbios

Quase 750 pessoas foram condenadas à prisão na França pelos distúrbios que eclodiram após a morte de um jovem baleado pela polícia em junho, disseram as autoridades nesta quarta-feira (19), que defendem "uma resposta firme e sistemática".

BUDAPESTE:

Hungria endurece medidas contra a comunidade LGBTQIA+

O governo da Hungria endureceu suas medidas contra a comunidade LGBTQIA+, que está sob o alvo do primeiro-ministro ultraconservador Viktor Orban, com uma multa recorde para uma livraria e um projeto de lei contra transgêneros.

-- ÁSIA

SEUL:

Soldado americano que entrou na Coreia do Norte passou dois meses detido no Sul

Um soldado americano que passou quase dois meses detido na Coreia do Sul está provavelmente está sob custódia na Coreia do Norte, depois de atravessar sem autorização a fronteira extremamente vigiada entre os dois países, anunciaram as autoridades.

BANGCOC:

Oposição da Tailândia rejeita candidatura de reformista ao cargo de primeiro-ministro

O líder reformista tailandês, Pita Limjaroenrat, fracassou nesta quarta-feira (19) em sua tentativa de assumir o cargo de primeiro-ministro do país, depois que a oposição pró-monarquia e vinculada aos militares bloqueou sua candidatura no Parlamento, apesar de sua vitória nas eleições de maio.

PARIS:

Vendas de carros elétricos superam as de diesel na Europa

As vendas de carros elétricos superaram as dos carros a diesel em junho pela primeira vez na União Europeia, que quer proibir os carros com novos motores de combustão dentro de 12 anos, anunciou a Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA).

PARIS:

Na era da IA, a história da bomba atômica é um 'alerta', diz Christopher Nolan

No alvorecer da Inteligência Artificial (IA), a história da invenção da bomba atômica, contada em "Oppenheimer", pode servir como um "alerta" para a humanidade, adverte o diretor do filme, Christopher Nolan.

HONG KONG:

O legado vivo de Bruce Lee 50 anos após sua morte

O empresário de Hong Kong W. Wong ainda se lembra do dia, em 1972, em que ouviu pela primeira vez as crianças de sua vizinhança elogiarem uma figura lendária: Bruce Lee, o talentoso homem das artes marciais que levou o kung-fu às telonas de Hollywood.

AFP