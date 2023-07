Neymar diz que espera seguir no PSG e na seleção brasileira

O astro Neymar disse que espera continuar no Paris Saint-Germain e na seleção brasileira, após rumores de sua saída do clube francês e após questionar sua continuidade na Seleção devido ao fracasso na Copa do Mundo do Catar-2022.

"Espero (jogar esta temporada) no PSG, tenho contrato com o Paris Saint-Germain e até agora ninguém me informou nada" sobre uma eventual saída, disse o camisa 10 em entrevista ao programa Que Papinho!, do influencer Casimiro, transmitido nesta quarta-feira no YouTube.

"Estou tranquilo, apesar de não haver muito amor entre torcida e jogador. Estarei lá (...) com ou sem amor", disse aos risos, em entrevista gravada no dia 22 de junho por ocasião de um evento beneficente organizado por sua fundação em São Paulo.

A continuidade de 'Ney', de 31 anos, tem sido motivo de especulação na atual janela de transferências devido às suas repetidas lesões e à reestruturação do time parisiense, agora comandado pelo técnico espanhol Luis Enrique.

Neymar não joga desde fevereiro, quando machucou o tornozelo direito, mas voltou aos treinos do PSG na semana passada.

"É uma lesão muito chata, incomoda muito. O processo foi bem doloroso e é muito difícil, mas o que eu estou buscando e voltar bem, voltar tranquilo e treinar bem, e depois pensar no que fazer na temporada. Obviamente você sabe que ganhar está sempre nos objetivos, mas eu quero voltar a jogar bem, que é a primeira coisa", afirmou.

O camisa 10 também garantiu que seguirá defendendo a seleção brasileira, depois de ter deixado a continuidade no ar após a derrota para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final do Mundial do Catar-2022.

"Pós-Copa eu não queria, não passar pela dor de perder, mas por ver minha família sofrendo muito, isso pesa bastante. Mas eles vão ter que aguentar de novo", brincou o astro.

"Repensei porque eu sou muito fominha" de conquistar o título mundial, que não vem desde 2002, explicou o jogador.

Após a saída de Tite, a seleção brasileira será comandada pelo técnico Fernando Diniz até que o italiano Carlo Ancelotti conclua seu contrato com o Real Madrid em meados de 2024, garantiu no início do mês o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

'Ney' também desejou sucesso ao argentino Lionel Messi com sua nova equipe, o Inter Miami dos Estados Unidos, e afirmou que entendeu suas razões para deixar a França.

"A família dele foi muito afetada nesses dois últimos anos ali no Paris Saint-Germain, então entendo também ele (...) Vai para um país onde vai ser bem recebido, vai viver uma vida completamente diferente e a família dele acho que vai se sentir muito bem em Miami. Acho que a escolha dele foi muito boa", disse Neymar.

O craque brasileiro lamentou não ter vencido a Liga dos Campeões com Messi e o francês Kylian Mbappé, mas considerou que são "coisas de futebol".

"A gente tinha um time muito forte. Eu, Messi, Mbappé somos três caras que são os melhores do mundo, a gente sabe disso. Só que infelizmente não encaixou", explicou.

raa/aam