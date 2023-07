Inter Miami contrata meia paraguaio Diego Gómez, do Libertad

O Inter Miami segue com a reconstrução de seu elenco após a chegada do astro argentino Lionel Messi, e contratou o meio-campista paraguaio Diego Gómez, informou a equipe da MLS nesta quarta-feira (19).

O jogador de 20 anos desembarca em Miami com um contrato de dois anos e meio vindo do Libertad, clube que já teve em seu comando o novo técnico do Inter Miami, o argentino Gerardo 'Tata' Martino, durante duas temporadas.

Gomez é o terceiro reforço do Inter, último colocado da MLS, nesta janela de transferências, se juntando a Messi e ao meia espanhol Sergio Busquets.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um terceiro ex-jogador do Barcelona, o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, deve concluir sua transferência para o Inter Miami nos próximos dias.

"Diego é um meio-campista completo em que acreditamos que contribuirá em todas as fases do jogo. Acreditamos em sua habilidade e potencial que expandirá o potencial de nossa equipe", disse o diretor esportivo do Inter Miami, Chris Henderson.

Gómez disputou 51 partidas como capitão da seleção sub-20 do Paraguai e quatro pela seleção principal.

O dono do Inter Miami, o cubano-americano Jorge Mas, disse na terça-feira que mais contratações são esperadas neste verão.

Outro jovem sul-americano, o meia-atacante argentino Facundo Farías, de 20 anos, tem um acordo verbal para se transferir para o clube, acrescentou Mas.

O dono do Miami acrescentou que também estão em conversações com dois jovens talentos da liga argentina: o zagueiro Tomás Avilés, do Racing Club, e o atacante do Newell's Old Boys, Brian Aguirre.

Mas também sugeriu que o ex-atacante do Barcelona e do Liverpool, o uruguaio Luis Suárez, de 36 anos, poderia ser outro reforço, se ele conseguir rescindir seu contrato com o Grêmio.

"Não sei como Luis Suárez poderia sair do Grêmio. Mas se sair, estamos livres para conversar com Luis e trazê-lo para o Inter Miami. Essa possibilidade estaria aí", acrescentou.

Messi e Busquets poderão estrear com seu novo clube na sexta-feira contra o Cruz Azul do México na Copa das Ligas.

sev/meh/gfe/aam