Corinthians vence Universitario (2-1) em Lima e avança às oitavas da Sul-Americana

Com um gol nos acréscimos e confusão generalizada em campo, o Corinthians se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023 ao vencer o peruano Universitario de Deportes por 2 a 1 em partida intensa disputada nesta terça-feira (18), em Lima.

Os gols da vitória do Timão foram marcados no segundo tempo por Maycon (70') e Ryan (90+2'), no jogo de volta dos playoffs, valendo vaga nas oitavas, que terminou com cinco jogadores expulsos no estádio Monumental, em Lima.

Pelo Universitario, Edison Flores marcou convertendo um pênalti aos 77 minutos de jogo, mas não foi suficiente.

No jogo de ida, o Corinthians havia vencido 'La U' por 1 a 0. Aquele duelo terminou com a prisão do preparador físico da equipe peruana, o uruguaio Sebastián Avellino, por atos racistas.

O Corinthians enfrentará o argentino Newells's Old Boys, vencedor do Grupo E da Copa Sul-Americana, nas oitavas de final.

--- Ficha técnica

Local: Estadio Monumental (Lima)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Gols:

Universitario: Flores Peralta (77' de pênalti)

Corinthians: Maycon (70'), Ryan (90+2')

Cartões amarelos:

Universitario: Corzo (12')

Corinthians: Ruan (10'), Caetano (16'), Murillo (88'), Ryan (90+3')

Expulsões:

Universitario: Calcaterra (90+10'), Di Benedetto (90+10'), Guzman (90+10')

Corinthians: Ryan (90+10'), Matheus Araújo (90+10')

Escalações:

Universitario: Diego Romero - Aldo Corzo (cap.) (Alexander Succar 84'), Williams Riveros, Matias Di Benedetto - Andy Polo Andrade (Hugo Ancajima 84'), Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes (Horacio Calcaterra 74'), Nelson Cabanillas - Luis Urruti (Edison Michael Flores Peralta 56'), Piero Quispe, Emanuel Herrera (José Rivera 74'). Técnico: Jorge Fossati.

Corinthians: Carlos Miguel - Rafael Ramos (Leo Maná 55'), Bruno Mendez, Caetano, Murillo, Matheus Bidu - Adson (Maycon 60'), Giuliano (cap.) (Ryan 85'), Ruan (Matheus Araújo 46') - Roger Guedes, Felipe Augusto (Biro 59'). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

