Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) identificou um incidente de segurança cibernética, envolvendo um terceiro não autorizado que obteve acesso a alguns dos sistemas da Empresa. Após tomar conhecimento do incidente, a empresa desativou de modo proativo alguns de seus sistemas e imediatamente iniciou uma investigação com a ajuda de especialistas terceirizados em segurança cibernética. A Empresa também está coordenando com a aplicação da lei. Com base no status atual da investigação, a Empresa acredita que a parte não autorizada obteve alguns dados de seus sistemas, sendo que a Empresa está trabalhando para entender a natureza e o escopo destes dados.

A Empresa está implementando medidas para proteger suas operações comerciais e continuará tomando medidas adicionais conforme apropriado. Durante este incidente em curso, a Empresa está concentrada na remediação, incluindo esforços para restaurar sistemas e serviços afetados. O incidente causou, e é esperado que continue causando, interrupções em partes das operações comerciais da Empresa.

Durante este período, agradecemos a nossos colaboradores por sua resiliência. Juntos, continuamos tendo foco em nossos negócios, clientes e outras partes interessadas.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre o incidente de segurança cibernética e nossas ações responsivas relacionadas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa estão baseadas nas expectativas atuais da administração e sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo: informações adicionais sobre a extensão do incidente de segurança cibernética, que podemos descobrir durante nossa investigação em curso; nossa capacidade de avaliar e remediar o incidente; bem como a duração e o escopo das interrupções nas operações de negócios da Empresa causadas pelo incidente. Riscos e incertezas adicionais que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes incluem riscos e incertezas relacionados nas apresentações da Empresa à 'Securities and Exchange Commission' (a "SEC"), incluindo o Formulário 10-K da Empresa apresentado à SEC em 24 de agosto de 2022. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas feitas neste documento ou de outro modo.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com cabelos, sendo um administrador de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

