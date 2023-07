Comunicado do Business Wire :QC Laboratories, Inc.

A QC Laboratories, Inc., uma empresa líder em serviços de inspeção e ensaios não destrutivos, anunciou que recebeu a certificação Nadcap para radiografia computadorizada (AC7114/10S) pelo Performance Review Institute (PRI).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230717937428/pt/

(Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A certificação Nadcap é uma acreditação altamente respeitada que reconhece as empresas que demonstram qualidade e desempenho excepcionais na indústria aeroespacial. A QC Laboratories, Inc. atendeu aos rigorosos requisitos da auditoria do Nadcap para radiografia computadorizada, que inclui rigorosos padrões técnicos e de qualidade, bem como uma avaliação da equipe profissional, instalações e processos da empresa.

"Estamos entusiasmados por ter alcançado esta certificação, que reflete nosso compromisso inabalável em fornecer serviços de inspeção e ensaios não destrutivos da mais alta qualidade para nossos clientes", disse Jose Crespo, gerente geral da QC Laboratories, Inc. "Com a adição da certificação Nadcap para radiografia computadorizada de acordo com a ASTM E2033, combinada com nosso poderoso sistema de raios X de 450kV, estamos melhor equipados para atender nossos clientes assinantes do Nadcap nos setores aeroespacial e de defesa, espaço e além."

A radiografia computadorizada é um método de ensaio não destrutivo que usa tecnologia de imagem digital para produzir imagens de alta qualidade de estruturas e componentes internos. Esta tecnologia permite detectar defeitos e descontinuidades em materiais, como trincas, porosidades e inclusões, sem danificá-los.

A QC Laboratories, Inc. teve um sucesso notável na identificação de defeitos em peças de manufatura aditiva de metal usando radiografia computadorizada. A empresa conseguiu detectar defeitos tão pequenos como 25 mícrons, o que é crucial para garantir a qualidade e a confiabilidade de peças metálicas complexas feitas de metais exóticos e refratários, como os usados em componentes de aeronaves e motores de foguetes, onde alta resistência e termodinâmica são necessárias.

Com a nova certificação Nadcap para radiografia computadorizada (AC7114/10S), a QC Laboratories, Inc. agora pode oferecer serviços de radiografia computadorizada que atendem aos rigorosos padrões técnicos e de qualidade da indústria aeroespacial. Essa certificação fortalece ainda mais a posição da empresa como fornecedora confiável de serviços de inspeção e ensaios não destrutivos para clientes em uma grande variedade de setores.

Sobre a QC Laboratories, Inc.

A QC Laboratories, Inc. é um laboratório de ensaios não destrutivos em Hollywood, Flórida (EUA). A empresa foi fundada em 1965 e oferece vários serviços de ensaios, incluindo ensaios não destrutivos (END), processamento químico e consultoria.

A QC Laboratories atende a uma série de indústrias, incluindo aeroespacial, manufatura aditiva, automotiva, defesa, manufatura e produtos de consumo. O laboratório é credenciado pela American Society for Nodestructive Testing (ASNT) e é certificado pela Federal Aviation Administration (FAA) e pelo Nadcap (Performance Review Institute) para serviços de END.

A QC Laboratories conta com uma equipe experiente de engenheiros e técnicos não destrutivos que utilizam equipamentos e técnicas de ensaio avançadas para fornecer resultados precisos e confiáveis. O laboratório está comprometido em fornecer serviços de alta qualidade e manter os mais altos padrões de profissionalismo e ética.

Para obter mais informações sobre o novo recurso da QC Laboratories para condicionamento pré-penetrante de peças metálicas de manufatura aditiva, acesse www.qclabs.net ou entre em contato diretamente com o laboratório.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230717937428/pt/

Contato

Althea Lawson QC Laboratories, Inc. Tel.: (954) 925-0499 E-mail: [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.