Comunicado do Business Wire :Next Level Apparel

A Next Level Apparel, principal fornecedora de roupas de alta qualidade para personalizar, tem o prazer de anunciar a nomeação de Torin Rea como o novo vice-presidente de Marketing da empresa. Com um histórico comprovado de liderança em marketing estratégico e profundo conhecimento da indústria de vestuário, Torin traz uma riqueza de conhecimento e experiência para a equipe da Next Level Apparel.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230718640911/pt/

Torin Rea leans into his new position as Vice President of Marketing for Next Level Apparel (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como vice-presidente de Marketing, Torin liderará os esforços do departamento na Next Level Apparel, impulsionará o reconhecimento da marca e desenvolverá estratégias inovadoras para impulsionar o crescimento da empresa em um mercado competitivo. Com seu olhar atento para as percepções do consumidor e uma abordagem de marketing criativa, Torin está pronto para levar a Next Level Apparel a novos horizontes, solidificando sua posição como líder na indústria.

Torin chega à Next Level Apparel com uma carreira ilustre na bagagem, onde sempre apresentou resultados excepcionais e promoveu forte fidelidade à marca para empresas renomadas nos setores de entretenimento digital e vestuário. Sua experiência abrange vários aspectos do marketing, incluindo desenvolvimento de marca, marketing digital e aquisição de clientes.

"Estamos entusiasmados em ter o Torin na nossa equipe como vice-presidente de Marketing", disse Michael Alexander, presidente da Next Level Apparel. "Sua vasta experiência e o sucesso demonstrado em estratégia de marketing o tornam a pessoa ideal para nossa organização. Temos certeza de que sua visão e liderança aumentarão ainda mais a presença de nossa marca e levarão nossos negócios a novos patamares".

Torin Rea está entusiasmado com este novo desafio. "É uma honra fazer parte da Next Level Apparel, uma empresa reconhecida por seu compromisso com a qualidade e a inovação", declarou. "Mal posso esperar para colaborar com a talentosa equipe da Next Level Apparel e fortalecer nossa marca, conectar-nos com nossos clientes em um nível mais profundo e impulsionar o crescimento no competitivo mercado de vestuário".

A Next Level Apparel é conhecida por sua dedicação inabalável em oferecer roupas premium que combinam estilo, conforto e sustentabilidade. Com Torin liderando a equipe de Marketing, a empresa pretende ampliar sua identidade de marca, expandir seu alcance nos mercados internacionais e criar experiências atraentes para os clientes.

Sobre a Next Level Apparel

A Next Level Apparel é uma fornecedora líder de roupas e acessórios da moda, oferecendo uma grande variedade de roupas de alta qualidade para homens, mulheres e crianças. Comprometida em oferecer estilo, conforto e durabilidade excepcionais, a Next Level Apparel se estabeleceu como uma marca confiável na indústria da moda. Com foco em práticas sustentáveis e design inovador, a Next Level Apparel se esforça para criar roupas com ótima aparência e causa impacto positivo no meio ambiente e na comunidade mundial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230718640911/pt/

Contato

10e Media Kendall Tenney [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.