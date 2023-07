Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, anunciou que sua mais recente subsidiária, a MEX Europe Ltd, recebeu uma licença da Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) para prestar serviços a clientes em total conformidade com as leis aplicáveis nos mercados europeus.

Essa conquista marca outro feito importante para o Grupo e demonstra seu compromisso contínuo em alcançar o mais alto escalão de padrões regulatórios e segurança de fundos.

"É um orgulho imenso obter a licença da CySEC, o que reflete nossa dedicação no desenvolvimento contínuo do principal ecossistema de produtos e serviços financeiros regulamentados do mundo", disse Naser Taher, presidente do MultiBank Group. "O MultiBank Group opera no setor financeiro com um histórico impecável há mais de 20 anos e, como tal, criou uma reputação por fornecer o mais alto nível de segurança de fundos, serviços financeiros de primeira categoria, tecnologia e produtos premiados que fizeram do MultiBank a corretora de derivativos financeiros mais utilizada no mundo, com uma base de clientes fiéis de mais de 1 milhão de usuários."

A apresentação da MEX Europe ocorre quando o MultiBank Group espera abrir o capital em 2023 com vários projetos inovadores, incluindo uma plataforma de negociação ECN interbancária para instituições financeiras e bancos, uma bolsa de ativos digitais regulamentada na Austrália, um aplicativo de negociação social melhorado e um processador de pagamentos digitais internacional, com o objetivo de criar o primeiro ecossistema de ativos cruzados do mundo para preencher a lacuna entre as formas tradicionais e outras formas emergentes de financiamento.

Além da licença da CySEC, o MultiBank Group anunciou em outubro de 2022 que obteve licenças da SCA dos Emirados Árabes Unidos e da MAS de Singapura. A MEX Europe se junta a outras instituições financeiras dentro do MultiBank Group que são regulamentadas por autoridades de prestígio, incluindo ASIC, AUSTRAC, BaFin, FMA, FSC, CIMA, TFG, e VFSC. Com 12 reguladores, o MultiBank Group garante um ambiente de negociação totalmente regulamentado e seguro para clientes do mundo inteiro. Desde a sua criação até hoje, o MultiBank Group mantém um registro regulatório impecável com mais de 25 agências ao redor do mundo.

Sobre o MultiBank Group

O MultiBank Group foi fundado nos EUA em 2005. Ele conta com um volume diário de negociação de mais de US$ 12,1 bilhões e se tornou um dos maiores provedores de derivativos financeiros on-line do mundo, fornecendo plataformas de negociação premiadas e alavancagem de até 500:1 em produtos como Forex, metais, ações, commodities, índices e ativos digitais. Para mais informações, acesse https://multibankfx.com.

Dareen Issa 00971504128656 [email protected]

