Comunicado do Business Wire :Mondee Holdings Inc.

Mondee Holdings Inc. (Nasdaq: MOND) ("Mondee" ou a "Empresa"), um mercado de última geração impulsionado pela tecnologia em um segmento de US$ 1 trilhão do mercado de viagens, anunciou hoje o lançamento do Abhi, sua revolucionária plataforma de IA para dispositivos móveis, com comércio conversacional multipartidário totalmente integrado ao Mondee Travel Marketplace. Lançado no primeiro aniversário de cotação da Mondee na Nasdaq, o Mondee Marketplace oferece um conjunto de opções de viagens internacionais com curadoria colaborativa integrada à IA em todos os componentes de voos, hotéis e acomodações para locação por temporada, transporte terrestre, cruzeiros, passeios, pacotes, atividades e eventos1, tudo entregue localmente.

O Mondee Travel Marketplace está entre os primeiros a combinar tecnologias de liderança, como IA generativa, aprendizagem profunda, visão computacional e um mecanismo de recomendação para personalizar e transformar o processo de reservas de viagens. A Mondee também integrou um robusto mecanismo de comércio, ferramentas de fintech e melhorias significativas na plataforma de nuvem de IA da Mondee, que amplia os recursos de Marketplace impulsionado por IA da Mondee. O resultado é um ecossistema de viagens poderoso e integrado, que oferece aos viajantes e suas organizações uma solução de experiências de viagens de ponta a ponta, totalmente respaldada por especialistas em viagens, influenciadores e profissionais liberais a qualquer hora, em qualquer lugar. A integração de IA agiliza e simplifica como os usuários planejam, reservam, compartilham e até fazem alterações em suas viagens.

Ao usar o poder da plataforma de IA de propriedade da Mondee, bem como vários mecanismos de IA, como Google Bard, OpenAI / ChatGPT e IBM Watson, a Mondee criou o Abhi, o mais poderoso assistente pessoal de viagens com IA do mercado. Com o Abhi, os usuários têm acesso à experiência incomparável e capacidade de curadoria que poupa tempo dos usuários, permitindo que reservem com eficiência experiências mais imersivas, hiperlocais e personalizadas. O Abhi pode se envolver em conversas significativas, entender consultas complexas e oferecer respostas abrangentes. Exclusivo para Mondee, o Abhi cria instantaneamente guias de viagem personalizados com a máxima sofisticação, com base nos interesses dos usuários, para que possam realmente se aprofundar, enquanto viajam como os locais ao longo de sua jornada.

O novo Marketplace, disponível como um aplicativo e na web, capacita os especialistas em viagens a expandir seu escopo em fornecedores internacionais e locais; não há destino ou serviço desconhecido. Ao fornecer experiência e conhecimento mundiais aos usuários, a Mondee é perfeita para que influenciadores e profissionais liberais comercializem suas atividades e criem oportunidades de emprego em todo o mundo. O Mondee Marketplace também oferece uma gama de recursos avançados, como fintech moderna, comércio conversacional, CRM e análises que permitem o crescimento.

"Estamos empolgados em apresentar uma nova plataforma de tecnologia de IA para nossas experiências inovadoras de jornadas e viagens de clientes, a qual esperamos transformar o mercado de viagens", disse Prasad Gundumogula, Fundador, Diretor Executivo e Presidente da Mondee. "Estamos transformando o setor de viagens mais uma vez, ao fornecer aos influenciadores de viagens, especialistas locais e agentes acesso sem precedentes e conteúdo completo de viagens em nosso Marketplace unificado, bem como tecnologia de ponta, como Abhi, a plataforma de IA com comércio conversacional, a fim de criar e entregar convenientemente experiências de viagens personalizadas. Além disto, a Mondee estende nossas ofertas a instituições e organizações sem fins lucrativos, ao oferecer a elas soluções de viagens seguras e econômicas, que podem servir como incentivos para viagens de lazer ou benefícios de associação a seus membros ou funcionários. Além disto, mediante suas organizações afiliadas e conexões com especialistas em viagens, os viajantes têm acesso a uma ampla gama de opções de viagens com tarifas negociadas com descontos significativos abaixo das disponíveis em sites públicos de viagens."

Os principais recursos do Mondee Marketplace incluem:

-- Abhi, plataforma de IA da Mondee: O Abhi pode envolver usuários em conversas significativas, entender questões complexas e oferecer respostas abrangentes. Ele fornece sugestões ainda mais personalizadas, à medida que os viajantes transformam a viagem de seus sonhos em realidade. Além disto, o Abhi também pode criar instantaneamente um guia personalizado de experiências de viagens com base nos interesses dos viajantes, tornando mais fácil do que nunca refinar a viagem e finalizar a reserva.

-- TripBuddy, plataforma de comércio conversacional da Mondee: Os especialistas em viagens e os viajantes podem aproveitar a estreita cooperação com a tecnologia avançada de mensagens e carrinhos da Mondee, que facilita mais do que nunca a discussão dos detalhes de viagens e a coordenação de reservas de viagens em um grupo de viajantes. Com o TripBuddy, os viajantes podem criar itinerários em um ambiente ao vivo e reservar viagens de modo colaborativo entre amigos, familiares ou colegas de trabalho.

-- Aplicativo Mobile-First Marketplace: Lançado para iOS e Android, o aplicativo móvel apresenta uma plataforma de mercado totalmente integrada impulsionada por IA para viajantes, especialistas em viagens, influenciadores e organizações para poder se comunicar, cooperar, criar com rapidez e concluir experiências personalizadas com bons preços entre algumas das variedades mais amplas de opções internacionais e locais de viagens e atividades.

-- Plataforma Fintech especializada para o setor de viagens: O Mondee Marketplace é um mercado seguro e fácil de usar, onde todas as transações são feitas com uso da mais recente tecnologia de segurança de pagamento, oferecendo a capacidade de realizar transações em mais de 20 moedas com processamento mundial de cartões de crédito, pagamentos alternativos e opções de carteiras digitais.

-- Cruzeiros: Uma revolucionária plataforma de cruzeiros totalmente integrada ao Mondee Marketplace, que oferece aos viajantes uma perfeita experiência de compras e reservas. Para especialistas em viagens, é uma solução abrangente e dinâmica de cruzeiros, simplificando os complexos fluxos de trabalho relacionados a cruzeiros para oferecer suporte à sua base de clientes.

-- Programa Indique um Amigo: Influenciadores de viagens, especialistas e agentes podem ganhar participação na receita em viagens reservadas por amigos, familiares, colegas de trabalho e clientes que eles indicam e apoiam.

-- Análise acionável que impulsiona o crescimento: Informações processáveis com um painel de análise avançado onde influenciadores, especialistas e agentes de viagens têm visibilidade de suas atividades na rede de viajantes, ganhos, desempenho de vendas, KPIs de suporte, pontos de recompensa e muito mais.

-- Centro mundial de registros: O Mondee Marketplace é aprimorado com conteúdo mundial e registros negociados em diversos segmentos, incluindo voos, hotéis, carros, cruzeiros, atividades locais e outros complementos. Influenciadores, especialistas e agentes de viagens podem convidar seus viajantes, além de definir dinamicamente recompensas e taxas de serviço internacionais ou específicas a viagens.

-- Um CRM otimizado para viagens: Uma plataforma de CRM de nova geração para gerenciar perfis e preferências de clientes com o poder de modelos de IA/AM, bem como mecanismos de regras dinâmicas para fornecer experiências de viagens personalizadas a nível pessoal.

-- Multi-idiomas: O Marketplace2 oferece conteúdo de viagens em vários idiomas e tradução em tempo real. Enquanto aumenta continuamente, 19 idiomas estão atualmente ativos, permitindo que os viajantes interajam com os especialistas internacionais da Mondee para criar experiências de viagens com suporte de especialistas locais.

-- Pacote Dinâmico: Em uma única transação, os usuários podem combinar voos, hotéis, locação de carros, eventos e cruzeiros com pacotes e preços dinâmicos.

A Mondee está pronta para causar um impacto significativo no setor de viagens com nossa tecnologia inovadora e abrangentes opções de viagens.

Nota à mídia: A Mondee está organizando um evento de mídia ao vivo para mostrar uma gama de recursos do novo Mondee Marketplace para mídia e investidores em 19 de julho de 2023 às 13h EDT / 10h PDT/ 18h BST. Este evento contará com perguntas e respostas ao vivo com a equipe executiva da Mondee. Inscreva-se aqui.

Para obter informações adicionais ou baixar nosso kit de mídia, acesse: mondee.com.

1 Voos, hotéis e cruzeiros estão disponíveis no celular e na web, enquanto carros estão disponíveis apenas na web. 2 Disponível apenas via web.

SOBRE A MONDEE

Fundada em 2011, a Mondee é uma empresa de tecnologia de viagens e um moderno mercado de viagens com sede em Austin, Texas. A Empresa opera 17 escritórios nos EUA e no Canadá, tendo as principais operações na Índia, Tailândia e Grécia. A Mondee está impulsionando mudanças nos setores de lazer e viagens corporativas através de sua ampla gama de soluções inovadoras. A plataforma da Empresa processa mais de 50 milhões de buscas diárias e gera um volume transacional substancial anualmente. Sua rede inclui cerca de 60.000 consultores de viagens de lazer e trabalhadores da economia informal, mais de 500 companhias aéreas e mais de um milhão de hotéis e locações de temporada, 30 mil locais de retirada de carros de locação e mais de 50 linhas de cruzeiro. A Empresa também oferece pacotes de soluções e ofertas auxiliares que atendem a uma base internacional de clientes. Em 19 de julho de 2022, a Mondee se tornou publicamente negociada na Nasdaq sob o símbolo MOND. Para mais informação, acesse: mondee.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, conforme alterada. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como: "acredita", "pode", "ser possível", "espera", "pretende", "potencial", "planeja", "irá" e referências semelhantes a períodos futuros. Exemplos de declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações que fazemos sobre o futuro crescimento da Empresa, desempenho, perspectivas e oportunidades de negócios, estratégias, expectativas, planos futuros e intenções ou outros eventos futuros. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

A administração acredita que estas declarações prospectivas são razoáveis como e quando feitas. Contudo, a Empresa adverte que estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, a maioria dos quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão fora do controle da Empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais incluem, entre outros, a capacidade de implementar planos e previsões de negócios; o resultado de qualquer processo legal que possa ser instaurado contra a Empresa ou outros, e quaisquer acordos definitivos a respeito; a capacidade da Empresa de crescer e administrar o crescimento de modo lucrativo, manter relacionamentos com clientes e fornecedores, bem como reter sua administração e funcionários-chave; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com as normas de cotação da Nasdaq, além de outros riscos e incertezas definidos nas seções intituladas "Fatores de Risco" e "Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas" no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K/A para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022, apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") em 19 de abril de 2023, e nas apresentações subsequentes da Empresa à SEC. Pode haver riscos adicionais que a Empresa atualmente não conhece ou que a Empresa atualmente acredita serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.

Nada neste comunicado de imprensa deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas aqui contidas serão alcançadas ou que qualquer um dos resultados contemplados de tais declarações prospectivas será obtido. À luz das incertezas significativas nestas declarações prospectivas, você não deve confiar nelas como previsões de eventos futuros. Exceto conforme exigido por lei, a Mondee não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230719833681/pt/

Contato

Mídia Relações Públicas [email protected]

Relações com Investidores [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.