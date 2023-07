Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers

A Interactive Brokers(Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o acesso à Bolsa de Valores de Taiwan, permitindo que os clientes invistam no mercado taiwanês sem a necessidade de manter um relacionamento com uma corretora regional separada. Clientes elegíveis da Interactive Brokers em todo o mundo agora podem negociar ações, ETFs e TDRs taiwaneses juntamente com ações globais, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais, tudo em uma única plataforma unificada.

Investidores individuais e institucionais de mais de 200 países e territórios podem se beneficiar da ampla oferta de produtos, preços competitivos e da poderosa tecnologia da Interactive Brokers. O acesso à Bolsa de Valores de Taiwan beneficia especialmente gestores de investimento com estratégias focadas na Ásia e investidores de varejo conhecedores interessados na exposição a seus setores emergentes, como armazenamento de energia e produtos farmacêuticos, além do já conhecido setor de semicondutores. As listagens em Taiwan também são de interesse de investidores de longo prazo, pois a Bolsa de Valores de Taiwan oferece ações com altos rendimentos de dividendos. Os investidores podem financiar e negociar contas em até 26 moedas para investir em mais de 150 mercados em todo o mundo.

"O acesso à Bolsa de Valores de Taiwan solidifica a presença da Interactive Brokers nos mercados asiáticos e amplia a atuação da empresa globalmente", disse David Friedland, diretor da APAC na Interactive Brokers. "Ampliar nosso alcance global destaca nossa dedicação em fornecer a traders experientes e investidores institucionais um acesso inigualável aos mercados em todo o mundo."

Os custos de negociação com a Interactive Brokers são transparentes e reduzidos. As comissões sobre ações taiwanesas variam de 0,03% a 0,08% do valor da negociação, mais taxas de terceiros para preços escalonados, dependendo do volume mensal.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma única e sofisticada para gerenciar suas carteiras de investimentos. Nós nos dedicamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociações vantajosos, além de ferramentas de gestão de risco e de carteira, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo isso a um custo reduzido ou sem nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores em seus investimentos. Pelo sexto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers como a número 1 com 5 de 5 estrelas em sua Best Online Brokers Review (em português, Avaliação das Melhores Corretoras On-line), em 9 de junho de 2023.

