Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Neste Dia do Daiquiri, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, levanta uma taça para comemorar o 125º aniversário do coquetel - amado no mundo todo por bartenders e consumidores por sua receita versátil e sabor refrescante. Com uma história de origem em Cuba, com o rum BACARDl®, o Daiquiri continua sendo um dos coquetéis mais famosos, ocupando o segundo lugar no Relatório de Tendências de Coquetéis da Bacardi de 2023.

1930s BACARDÍ rum advertisement feat. the BACARDÍ Cocktail. Image courtesy of The Bacardi Archives

De acordo com os registros dos Arquivos da Bacardi, a história do Daiquiri começa no final da década de 1890, durante a Era de Ouro dos Coquetéis, quando muitas receitas clássicas de coquetéis foram inventadas e o auge da Guerra Hispano-Americana em Cuba levou os estadunidenses a viajarem pela primeira vez para a ilha. Em 1898, o engenheiro de minas Jennings S. Cox estava destinado às minas de cobre perto das sufocantes montanhas de Sierra Maestra, na pequena cidade cubana chamada Daiquiri. Procurando uma maneira de se refrescar em um dia quente de verão, Cox pegou três ingredientes locais (açúcar branco, sumo de limão fresco e rum BACARDÍ Carta Blanca) para misturar com gelo picado e fazer uma bebida refrescante. Seu colega F.D. Pagliuchi mais tarde contou que testemunhou Cox preparar o que seria o primeiro coquetel BACARDÍ Daiquiri em Santiago para o jornal local El País, descrevendo como ambos sugeriram um nome curto para homenagear a cidade onde a deliciosa bebida nasceu: Daiquiri.

Cox apresentou sua receita pela primeira vez para bartenders no bar American Club em Santiago de Cuba e depois levou a bebida aos melhores bares da cidade e de Cuba. Servido gelado em uma delicada taça de vidro, algo geralmente reservado para os melhores champanhes, o Daiquiri logo se tornou o epítome da bebida sofisticada e o coquetel cubano por excelência. Em 1910, o jovem oficial da Marinha dos EUA Lucious Johnson apresentou o famoso coquetel Daiquiri ao Army and Navy Club em Washington D.C. e logo depois o célebre bartender cubano Constante Ribalaigua Vert apresentou a variação congelada do BACARDÍ Daiquiri aos clientes do bar La Floridita em Havana (Cuba). Com milhares de turistas estadunidenses visitando a ilha de Cuba durante a Lei Seca na década de 1920, a popularidade do coquetel Daiquiri se espalhou atingindo novos patamares estratosféricos e sua receita facilmente adaptável se expandiu para incluir novas variações que poderiam ser facilmente aperfeiçoadas em casa.

"Nenhum coquetel é mais sinônimo de rum BACARDÍ do que o Daiquiri", afirmou Rachel Guerin, curadora da Bacardi Heritage. "Há 100 anos, os dois estavam tão intimamente ligados que os clientes do bar que pediam esta deliciosa bebida podiam simplesmente pedir 'um coquetel BACARDÍ' ou mesmo apenas 'um BACARDÍ', conforme retratado na coleção de anúncios históricos do rum BACARDÍ do século 20 ."

Não demorou muito para que a demanda tão alta do coquetel Daiquiri fizesse com que ele se envolvesse em um caso histórico de direitos do consumidor em 1936. Com o aumento da popularidade do BACARDÍ e dos coquetéis com rum após o fim da Lei Seca em 1933, descobriu-se que alguns bares e restaurantes na cidade de Nova York tentaram tirar vantagem dos consumidores substituindo o BACARDÍ por um rum de menor qualidade quando pediam coquetéis BACARDÍ pelo nome. Buscando proteger sua marca e os direitos de seus consumidores, a Bacardi entrou com uma ação legal contra esses bares e restaurantes e, em 28 de abril de 1936, a Divisão de Apelação da Suprema Corte de Nova York declarou o seguinte: "Sem dúvida razoável, subterfúgio e fraude é submetido ao comprador quando o rum BACARDÍ é deixado de fora de uma bebida listada como coquetel BACARDÍ". A decisão foi tão significativa para os consumidores que a BACARDÍ apresentou a decisão ao lado do coquetel Daiquiri em uma série de anúncios impressos e campanhas de marketing do final da década de 1930 sob o lema "Nada substitui o rum BACARDÍ".

"Quando se trata de coquetéis BACARDÍ, os melhores sempre foram - e ainda são - os feitos com rum BACARDÍ", afirma Dickie Cullimore, embaixador global da marca para o rum BACARDÍ. "O segredo do Daiquiri perfeito é nunca segurar o gelo e, se possível, usar uma mistura de cubos e gelo picado na hora de agitar para obter a melhor diluição e equilíbrio de sabores. Descubra sua variação favorita de Daiquiri começando com a receita clássica de rum BACARDÍ e experimentando novos ingredientes para abrir um mundo de infinitas possibilidades de coquetéis."

Hoje, o legado do coquetel Daiquiri continua brilhando no mundo inteiro, inspirando novas variações de receitas e aquela sensação de verão e festa. Descubra a receita oficial do Daiquiri em Bacardi.com.

BACARDÍ Daiquiri

2 oz (60 ml) rum BACARDÍ Superior/Carta Blanca 1 oz (30 ml) sumo de limão fresco 2 colheres (sobremesa) de açúcar refinado

Modo de preparo: coloque o açúcar e o sumo de limão recém-espremido em uma coqueteleira e mexa até que o açúcar se dissolva. Despeje o rum BACARDÍ na coqueteleira e encha com cubos de gelo, seguido de gelo picado. Tampe e agite com vigor até a coqueteleira ficar completamente gelada. Sirva em uma taça gelada e beba com moderação.

