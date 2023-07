Comunicado do Business Wire :ACI Worldwide

Em parceria com a ACI Worldwide, líder em software de pagamentos de missão crítica e em tempo real, a Dock, uma das líderes em tecnologia para meios de pagamentos e banking na América Latina, passa a oferecer ao mercado brasileiro soluções de Acquiring as a Service.

A oferta de adquirência no modelo as a service permite que empresas que não sejam instituições de pagamento - tais como empresas do segmento de varejo, alimentação, vestuário e e-commerce - operem, por meio de uma assinatura, como adquirentes sem precisarem passar por credenciamento junto à bandeira e ao Banco Central. Para os clientes, o grande benefício do modelo é a otimização de custos e processos com este modelo.

As soluções de Acquiring as a Service da Dock contam com tecnologia embarcada da ACI Worldwide. A tecnologia ACI permite a integração com outras soluções de pagamentos. A Dock apresenta uma solução robusta para os seus clientes, modular e personalizada de acordo com as suas necessidades.

"A ACI está no centro das soluções oferecidas, contribuindo para que a Dock, como uma empresa de vanguarda, entregue ao mercado os seus diferenciais e a sua proposta de valor", ressalta Vlademir Santos, Head da ACI Worldwide no Brasil.

O Brasil é o primeiro mercado em que a solução é oferecida, e a expectativa é a parceria impulsionar a ampliação da oferta para outros países da América Latina.

"A Dock tem hoje a mais completa oferta de serviços financeiros do país, reunindo soluções de processamento, digital banking, crédito, riscos e adquirência. A parceria com a ACI fortalece esse último pilar, especialmente a oferta de Acquiring as a Service, que é o principal foco dessa nossa unidade de negócio, acelerando a capacidade das empresas de oferecer serviços inovadores aos seus clientes", destaca Fernando de Paula, Diretor de Acquiring da Dock.

Sobre a ACI Worldwide

A ACI Worldwide é líder mundial em software de pagamentos em tempo real de missão crítica. Nossas soluções de software comprovadas, seguras e escaláveis permitem que as principais corporações, fintechs e disruptores financeiros processem e gerenciem pagamentos digitais, potencializem pagamentos omni-commerce, apresentem e processem pagamentos de contas e administrem fraudes e riscos. Combinamos nossa presença global com uma presença local para impulsionar a transformação digital em tempo real de pagamentos e comércio.

Sobre a Dock

A Dock é uma das líderes em tecnologia para pagamentos e digital banking na América Latina. Pioneira e precursora no B2B, é o motor por trás da aceleração dos serviços financeiros digitais na região. Há mais de 20 anos, cumpre sua missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, promovendo a inclusão de milhões de desbancarizados e subbancarizados.

Com décadas de experiência, a Dock lançou a Dock One, única plataforma end-to-end na América Latina que reúne soluções de emissão de cartões, digital banking, crédito, riscos e adquirência, acelerando a capacidade das empresas de oferecer serviços inovadores aos seus clientes. A Dock gerencia a tecnologia, as operações e a complexidade regulatória para que os clientes possam se concentrar na expansão de seus negócios. A empresa opera 70 milhões de contas ativas e mais de sete bilhões de transações anuais.

