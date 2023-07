Ataque a tiros em Auckland deixa três mortos

Um homem abriu fogo em um prédio no centro da cidade de Auckland, na Nova Zelândia, nesta quinta-feira (20, tarde de quarta-feira em Brasília), em um "incidente alarmante" que resultou em três mortes, incluindo o atirador, informou a polícia local.

O ataque a tiros ocorreu coincidentemente no dia da abertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol da Nova Zelândia e Austrália, cujo primeiro jogo aconteceu na noite desta quinta-feira em Auckland entre a seleção local e a Noruega.

O primeiro-ministro do país, Chris Hipkins, afirmou que não havia ameaça à segurança nacional e que o torneio prosseguiria conforme planejado.

"O atirador se deslocou pelo prédio e continuou disparando sua arma", disse o superintendente em exercício da polícia, Sunny Patel.

"Quando ele chegou ao andar de cima do edifício, o homem se encurralou no espaço do elevador e nossos agentes tentaram falar com ele", acrescentou.

"O homem efetuou mais disparos e foi encontrado morto pouco tempo depois", concluiu.

A polícia confirmou até o momento duas mortes, além do atirador, e também relatou múltiplos feridos.

As forças de segurança foram mobilizadas em um número "significativo" no local e a área foi isolada, disse a polícia, que também acionou um helicóptero.

Os detalhes do incidente ainda estão emergindo, disse Patel.

"O que aconteceu é compreensivelmente alarmante, e estamos tranquilizando o público de que esse incidente está sob controle e é um incidente isolado", afirmou o oficial.

"Também podemos confirmar que não representa um risco para a segurança nacional", acrescentou.

A polícia pediu à população que se mantenha afastada do local enquanto investiga o ocorrido.

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, que atualmente está hospedada em Auckland, declarou em comunicado que toda a delegação está em segurança.

ryj/djw/sst/dbh/am