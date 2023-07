Agentes do Fisco denunciam no Congresso parcialidade em caso de filho de Biden

Legisladores republicanos tentaram, nesta quarta-feira (19), colocar em evidência no Congresso americano, e com o depoimento de dois agentes da Receita, supostas pressões do governo Joe Biden sobre investigações judiciais contra o filho do presidente.

Opositores do chefe de Estado democrata de 80 anos reclamaram que houve tratamento injusto quando Hunter Biden chegou a um acordo de culpabilidade em junho para evitar passar um tempo na prisão por não pagar impostos e por afirmações falsas em um documento para expedir licenças de armas de fogo em 2017 e 2018.

O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, liderado pelos republicanos, ouviu os dois agentes da Receita que acusaram o Departamento de Justiça de "avançar lentamente" no caso para esgotar os prazos de possíveis acusações, bem como de colocar o filho de Biden "no caminho de um acordo de culpabilidade benevolente".

Um dos denunciantes, o supervisor do Serviço de Impostos Internos Gary Shapley, disse que o Departamento de Justiça evitou a elaboração de um caso maior na investigação contra Hunter Biden, de 53 anos, embora o procurador David Weiss negue.

Shapley disse que Weiss, um procurador federal baseado em Delaware e designado em 2018 pelo então presidente Donald Trump, negou o status de "conselheiro especial" que poderia permitir a apresentação de acusações mais sérias em Washington e na Califórnia.

O supervisor alega que Weiss disse em uma reunião, realizada em outubro de 2022, que não estava autorizado a tomar decisões finais sobre as acusações no caso.

Shapley, que apresentou essas acusações pela primeira vez perante outro comitê legislativo no início deste ano, mencionou as múltiplas ocasiões em que disse que os procuradores manifestaram dúvidas sobre tomar ações que pudessem influenciar as eleições de 2020.

O outro denunciante, Joseph Ziegler, agente especial do Serviço de Impostos Internos por 13 anos na Unidade de Investigação Criminal, respaldou as preocupações de Shapley.

No entanto, o caso apresentado pelos republicanos perdeu relevância devido aos muitos desmentidos das acusações. Algumas partes da denúncia foram feitas 2020, quando Trump ainda era presidente.

Hunter Biden, que admitiu problemas com drogas, é o único filho vivo do primeiro casamento do presidente Joe Biden, que terminou em tragédia em 1972, quando sua esposa e filha morreram em um acidente de carro.

Hunter deve se apresentar perante a corte em 26 de julho, após firmar um acordo de culpabilidade por duas acusações federais de crimes fiscais e admitir a posse ilegal de uma arma, apesar de seu histórico de usuário de drogas.

