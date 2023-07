AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2023 ATÉ QUINTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2023

América

SAN DIEGO (Estados Unidos) - Convenção Comic-Con - (até 23)

Parral (México) - 100º aniversário da morte do revolucionário mexicano Francisco "Pancho" Villa -

(+) PUERTO ORDAZ (Venezuela) - Embarcações abandonadas no maior rio da Venezuela poluem comunidade indígena -

VALLE DE LA PASCUA (Venezuela) - Entrevista a María Corina Machado - (até 21)

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Colômbia celebra Dia da Independência, com parada militar -

HAVANA (Cuba) - Parlamento cubano celebra primeira sessão do ano em meio à tensa situação econômica - (até 21)

SAN JOSÉ (Costa Rica) - Relatora Especial da ONU sobre direito à saúde visita Costa Rica - (até 31)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Ator de Hollywood, Kevin Spacey, responde processo por agressão sexual - (até 26 de Julho)

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Morte de Bruce Lee completa 50 anos -

África

PRETORIA (África do Sul) - Declaração de política monetária do banco central - 11H00

SÁBADO, 22 DE JULHO DE 2023

América

(+) MANÁGUA (Nicarágua) - 44 anos da Revolução Sandinista - (até 23)

SANTIAGO (Chile) - Marcha de mães por 119 desaparecidos da operação Colombo no Chile -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Príncipe George, filho do príncipe William, completa 10 anos -

DOMINGO, 23 DE JULHO DE 2023

Europa

ESPANHA - Eleições gerais -

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2023

América

(+) CARACAS (Venezuela) - REPORTAGEM: a clandestinidade do aborto na Venezuela -

Europa

MALMÖ (Suécia) - Greta Thunberg é julgada por desobedecer policiais em protesto -

África

(+) JOANESBURGO (África do Sul) - Reunião de Assessores de Segurança Nacional (NSA) do Brics - (até 26)

(+) JOANESBURGO (África do Sul) - Diplomata chinês Wang Yi participa de cúpula do Brics - (até 25)

TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 26)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -

QUARTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) SANTIAGO DE CUBA (Cuba) - 70º aniversário do ataque fracassado ao quartel Moncada em Santiago de Cuba, que marcou o início da Revolução Cubana -

Europa

DARTFORD (Reino Unido) - Mick Jagger completa 80 anos -

QUINTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2023

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - 70º aniversário da assinatura do armistício em Panmunjon que pôs fim à Guerra da Coreia -