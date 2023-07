Absolvido de acusações de agressão sexual, Mendy assina com o Lorient

O jogador francês Benjamin Mendy, absolvido pela justiça britânica na semana passada de todas as acusações de agressão sexual que pesavam sobre ele, assinou com o Lorient pelas próximas duas temporadas, anunciou o clube da Ligue 1 nesta quarta-feira (19).

"Depois passar por exames médicos, Benjamin Mendy (...) vem reforçar o elenco do Lorient para esta nova temporada", diz a nota publicada no site do clube francês.

Mendy, de 29 anos, não joga desde agosto de 2021, quando seu ex-time, o Manchester City, o suspendeu depois das várias acusações de agressão sexual.

O clube inglês também não renovou o contrato do jogador, que terminou no dia 30 de junho deste ano.

Mendy, campeão do mundo com a França em 2018, foi declarado inocente pela justiça do Reino Unido na última sexta-feira, num caso em que era acusado de estupro e tentativa de estupro, cinco meses depois de ter sido absolvido de outras seis acusações de agressão sexual.

O jogador estava sendo julgado novamente desde o final de junho por duas acusações sobre as quais o júri não tinha chegado a um acordo ao fim do primeiro processo.

Mendy foi detido em agosto de 2021 e passou mais de quatro meses em prisão preventiva, antes de ser libertado em janeiro de 2022 para aguardar o julgamento sob condicional.

Revelado pelo Le Havre, o jogador se destacou por Olympique de Marselha e Monaco e foi contratado pelo City em 2017 como o defensor mais caro da história, numa transação de 52 milhões de libras (R$ 325 milhões na cotação atual).

