UE cobra TikTok a cumprir novas regras digitais da Europa

O TikTok precisa fazer mais para estar pronto para as novas regras digitais da União Europeia, desenhadas para manter usuários mais seguros, afirmou o comissário do bloco para mercado interno, Thierry Breton.

Breton, que supervisiona a política digital do bloco de 27 nações, publicou no Twitter um vídeo que o mostra discutindo os resultados de um "teste de estresse" por videoconferência com o CEO do TikTok, Shou Zi Chew.

As maiores plataformas online do mundo terão que cumprir os novos e abrangentes exigências da legislação quando entrarem em vigor em 25 de agosto. A lei forçará as empresas a reprimir discursos de ódio, desinformação e outros materiais nocivos e ilegais em seus sites.

Para ajudar as empresas a se prepararem, as autoridades da UE ofereceram testes de estresse para avaliar sua prontidão. No mês passado, o Twitter realizou o primeiro em sua sede em San Francisco, onde Breton disse que seu "trabalho precisa continuar".

Breton disse que o teste do TikTok cobria proteção infantil, sistemas de recomendação, moderação de conteúdo, conteúdo ilegal, acesso a dados e transparência. Ele observou que o TikTok está fazendo "melhorias organizacionais", como mudanças em seus sistemas de recomendação de conteúdo e mais transparência.