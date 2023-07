Rashford renova com o Manchester United até 2028

O atacante inglês Marcus Rashford renovou seu contrato com o Manchester United até 2028, anunciou o clube nesta terça-feira (18).

O vínculo anterior do jogador, de 25 anos, ía até junho de 2024.

Revelado em Old Trafford, o atacante estreou no time profissional do United em 2016. De lá para cá, foram 359 jogos e 123 gols marcados com a camisa dos 'Red Devils'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Já vivi algumas experiências maravilhosas neste clube incrível, mas ainda há muito mais a conquistar e sigo determinado a levantar mais troféus nos próximos anos", disse o inglês.

jdg/dam/mcd/cb/yr