Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 18 de julho às 4h (Bras.). (135 x 154 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da península da Crimeia localizando a ponte que a une com a Rússia pelo estreito de Kerch, e que sofreu um ataque na noite do dia 16 para 17 de julho com a ajuda de "drones navais". (135 x 127 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Países de destino do cereal exportado através dos portos da Ucrânia graças ao acordo com o Black Sea Greain Initiative, promovido pelas Nações Unidas. (89 x 122 mm) - Disponível

* Calor-meteorologia-meio-ambiente-ciência-seca-clima:

1/ Mapa da Europa e do sul do Mediterrâneo com as previsões de temperatura às 12h (Bras.) entre 18 e 20 de julho, com dados do ECMWF a 2 metros da superfície, em 17 de julho às 21h (Bras.). (135 x 88 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapas com a previsão do índice de calor máximo diário nos Estados Unidos de 18 a 20 de julho. (89 x 177 mm) - Atualização disponível

3/ Limites da umidade relativa do ar e temperatura que representam risco de morte. (44 x 69 mm) - Disponível

* EUA-Canadá-incêndios-poluição-clima-meio-ambiente: mapa com o índice da qualidade do ar na América do Norte, em 18 de julho. (135 x 104 mm) - Disponível

* Incêndio-Grécia-clima-meteorologia:

1/ Previsões de temperatura e velocidade do vento em Kouvaras, Grécia, para 18 e 23 de julho de 2023, segundo dados do ECMWF. (89 x 89 mm) - Disponível

2/ Gráfico explicativo que mostra como o aumento das emissões globais de CO2 podem conduzir a condições mais propensas a incêndios, e como mais incêndios podem conduzir a maiores emissões que perpetuam o ciclo. (135 x 105 mm) - Disponível

3/ Mapa com localização dos focos ativos e zonas queimadas próximas de Atenas de 17 a 18 de julho de 2023, segundo dados Effis (Copernicus) e Firms (Nasa). (135x128 mm) - Disponível

* México-criminalidade-desaparecidos: gráfico com a evolução dos desaparecimentos no méxico desde o ano de 2000, segundo dados oficiais em 18 de julho. (90 x 69 mm) - Atualização disponível

* Conflito-rebelião-diplomacia-meio-ambiente-transporte-mar-acidente: etapas da operação de transferência do petróleo do navio abandonado no mar Vermelho FSO Safer para o barco Nautica, comprado pela ONU. (135 x 131 mm) - Disponível

* CSul-CNorte-EUA-defesa-diplomacia: mapa da zona fronteiriça entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde um soldado dos EUA cruzou a fronteira. (135x93 mm) - Disponível

* Auto-mundial-F1-2023-HUN:

1/ Apresentação do circuito de Hungaroring do Grande Prêmio 2023 de Fórmula 1 da Hungria, que acontece em 23 de julho, com a classificação dos pilotos e das escuderias. (135 x 95 mm) - Disponível

2/ Apresentação do circuito de Hungaroring, do Grande Prêmio 2023 de Fórmula 1 da Hungria, que acontece em 23 de julho. (90 x 95 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/