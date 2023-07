México vai disputar quatro amistosos nos EUA; Alemanha será um dos adversários

A seleção mexicana, que no domingo conquistou a Copa Ouro da Concacaf, vai disputar quatro amistosos de preparação entre setembro e outubro nos Estados Unidos contra Austrália, Uzbequistão, Gana e Alemanha, anunciou a Federação Mexicana de Futebol (FMF) nesta terça-feira (18).

"A ação começará no sábado, 9 de setembro, no AT&T Stadium em Arlington, Texas, com o confronto entre México e Austrália", disse a FMF em um comunicado.

No mais recente ranking da Fifa, a seleção australiana está em 27º lugar.

O jogo seguinte do 'El Tri' (14º no ranking da Fifa) será "na terça-feira, 12 de setembro, contra o Uzbequistão, no estádio Mercedes Benz, em Atlanta, na Geórgia", detalhou a FMF.

A equipe uzbeque ocupa a posição de número 74 da classificação da Fifa.

"No sábado, 14 de outubro, o México enfrentará Gana, uma potência do futebol africano, em local a ser definido". A seleção africana está em 59º lugar no ranking.

A FMF também informou que "na terça-feira, 17 de outubro, a seleção mexicana enfrentará a Alemanha, tetracampeã mundial, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia".

A seleção alemã, que decepcionou ao ser eliminada na fase de grupos da Copa do Catar-2022, está em 15º lugar no ranking da Fifa.

