Coreia do Norte dispara míssil balístico no mar (agência Yonhap)

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, informou a agência sul-coreana Yonhap nesta quarta-feira (19, tarde de terça em Brasília), citando o Estado-Maior da Coreia do Sul.

O lançamento, que chega enquanto Seul e Washington incrementam sua cooperação em defesa diante das tensões crescentes entre as duas Coreias, também foi reportado pela Guarda Costeira do Japão, segundo a agência Kyodo.

