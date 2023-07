Comunicado do Business Wire :Prospective

A Prospective, ferramenta interativa de visualização e análise de dados e conjuntos de dados de streaming, anunciou hoje que arrecadou US$ 6 milhões. A rodada de capital semente foi liderada pela Point72 Ventures com participação da Silicon Badia, Irregular Expressions, Essence Ventures, Giant Machines e REFASHIOND Ventures.

Tradicionalmente, as organizações sofrem para acessar e analisar, de forma eficiente, os dados necessários para seus casos de uso devido a limitações em poder de processamento prontamente acessível e dificuldade em publicar insights. Em reconhecimento a esse problema, a Prospective construiu uma ferramenta interativa para facilitar acesso, análise e compartilhamento ininterruptos de dados. Com a Prospective, os usuários ganham acesso intuitivo e eficiente a ambos os conjuntos de dados grandes e de streaming, possibilitando obter insights valiosos em tempo real, diretamente através de uma interface fácil de usar com o navegador da web.

A Prospective é feita sob medida para trabalhar com tarefas que demandam alto desempenho, precisão e granularidade. Ao otimizar a recuperação de dados e os processos de operacionalização, a Prospective capacita builders, consumidores e analistas a obter insights acionáveis que antes eram inacessíveis. Com o avanço dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs, Large Language Models), a discrepância entre as produções dos modelos e o entendimento humano está aumentando. A Prospective ajuda a aproximar essa diferença, permitindo que os clientes obtenham e transmitam insights de forma intuitiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Prospective foi fundada por Andrew Stein e Eric Schmalzbauer e é a versão Enterprise da popular Perspective, ferramenta de projeto de análises e dados de código aberto. Paralelamente ao anúncio da rodada de financiamento de capital semente, a Prospective também está lançando uma versão beta privada para um número limitado de firmas. As equipes interessadas podem colocar seu nome na lista de espera em https://prospective.co/.

"Tanto em tecnologia quanto em negócios, acessar, analisar, visualizar e compartilhar dados é bastante complexo, demorado e custoso, tanto dentro de uma organização como também com parceiros externos e clientes", afirmou o CEO e cofundador da Prospective, Eric Schmalzbauer. "A evolução em direção ao acesso de dados em tempo real, seja para retenção de clientes, observabilidade ou análise de transações é um desafio em todos os tipos de equipes e empresas".

"Vemos um espaço novo e empolgante fechando a lacuna cada vez maior entre as pilhas de dados das empresas e as ferramentas de visualização que revelam valor e insights. As firmas estão gerando cada vez mais dimensões de dados, incluindo dados de streaming e em tempo real, mas os usuários que não são técnicos e os cientistas de dados muitas vezes não têm as ferramentas para aproveitar tais dados", afirmou Noah Carr, sócio da Point72 Ventures. "Acreditamos que a equipe por trás da Prospective tem muita experiência tanto em ambientes de dados quanto de infraestrutura e vemos uma oportunidade de aproveitar o sucesso da sólida comunidade de código aberto da Perspective".

Sobre a Prospective:A Prospective busca eliminar o atrito entre os dados e as decisões. Permitimos que builders, consumidores e analistas de conjuntos de dados grandes e de streaming façam entregas e ajam com base em insights sem a necessidade de entender sua complexidade. A Prospective permite que curiosos sobre dados transformem dados em pixels onde quer que os dados estejam.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230718488037/pt/

Contato

Imprensa: Prospective Eric Schmalzbauer [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.