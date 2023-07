Willian renova com Fulham até 2024

O veterano meia-atacante brasileiro Willian assinou nesta segunda-feira (17) um novo contrato com o Fulham, e com isso vai jogar a próxima temporada pela equipe inglesa, com a possibilidade de prorrogar o contrato por mais um ano.

"Feliz por assinar por mais um ano com o Fulham", disse ele ao site do clube.

"Feliz por continuar o trabalho que fiz na temporada passada com todos os meus companheiros e com todo o clube. Acho que é um clube que pode ter um desempenho ainda melhor nesta temporada. Por isso estou feliz por continuar esta incrível aventura".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-jogador do Chelsea e do Arsenal, de 34 anos, marcou cinco gols em 27 partidas da Premier League pelo Fulham na última temporada.

Revelado no Corinthians, o meia foi convocado para as Copas do Mundo do Brasil-2014 e da Rússia-2018.

Na semana passada, após o término do contrato no dia 30 de junho, Willian chegou a visitar o centro de treinamento do Nottingham Forest, o que despertou rumores de que ele seria contratado pela equipe do norte da Inglaterra. Mas o brasileiro acabou optando por continuar jogando no time de Londres.

pb/imm/mcd/aam