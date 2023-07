Taylor Swift se torna artista com mais álbuns no topo das paradas

Taylor Swift agora tem mais álbuns que chegaram ao topo das paradas do que qualquer outra artista feminina na história, após o lançamento de "Speak Now (Taylor's Version)" no início deste mês, informou a Billboard nesta segunda-feira (17).

O álbum estreou no topo das paradas da Billboard e se tornou o décimo segundo número um da atual rainha do pop, superando o recorde anteriormente detido por Barbara Streisand.

Aos 33 anos, a americana também se torna a primeira artista viva em quase 60 anos a ter quatro álbuns simultaneamente entre os dez primeiros colocados, segundo a organização. São eles "Midnights," "Lover" e "Folklore", além de "Speak Now".

Além disso, ela é a primeira estrela viva a ter 11 álbuns simultaneamente entre os 200 primeiros.

Sua turnê "Eras", que começou em março e possui 106 shows agendados, certamente está ajudando a impulsionar suas vendas de álbuns e, acima de tudo, a alcançar outro recorde, o de arrecadar um bilhão de dólares (R$ 4,8 bilhões na cotação atual) em vendas de ingressos.

"Speak Now" foi originalmente lançado em 2010. Swift se comprometeu a regravar seus seis primeiros álbuns para ter controle sobre seus direitos autorais, um processo que, por contrato, poderia começar em novembro de 2020. Ela também já regravou "Fearless" e "Red".

Em outubro passado, Swift se tornou a primeira artista na história a ocupar simultaneamente as dez primeiras posições da lista de músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, após o lançamento de seu décimo álbum de estúdio, "Midnights".

