Nova onda de calor no hemisfério norte acompanhada de alertas e incêndios

Rússia anuncia o fim do acordo de exportação de grãos ucranianos

UE tenta se reaproximar da Celac com plano de investimentos

Pioneiro da bossa nova, João Donato morre aos 88 anos

ROMA:

Nova onda de calor no hemisfério norte acompanhada de alertas e incêndios

O hemisfério norte vive, desde segunda-feira (17), uma nova onda de calor que obrigou as autoridades a emitirem alertas de saúde e reacendeu incêndios, em uma nova demonstração dos efeitos do aquecimento global.

MOSCOU:

Rússia anuncia o fim do acordo de exportação de grãos ucranianos

A Rússia afirmou nesta segunda-feira (17) que não vai prolongar o acordo de exportação de grãos ucranianos, horas após um ataque de drones navais contra uma ponte estratégica que liga o território do país à península anexada da Crimeia.

BRUXELAS:

UE tenta se reaproximar da Celac com plano de investimentos

A União Europeia (UE) anunciou um plano de investimentos para relançar os vínculos com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) no marco da cúpula de dois dias que começa nesta segunda-feira (17) em Bruxelas e que enfrenta divergências em temas como a guerra na Ucrânia.

RIO DE JANEIRO:

Pioneiro da bossa nova, João Donato morre aos 88 anos

O músico João Donato, um dos pioneiros da bossa nova, morreu nesta segunda-feira (17), aos 88 anos, no Rio de Janeiro, anunciaram os seus familiares nas redes sociais.

GAVIOTA:

Intoxicação sem precedentes de animais marinhos sobrecarrega voluntários na Califórnia

Denise Christ está acostumada a lidar com animais feridos em seu trabalho voluntário ao longo da costa da Califórnia, mas ficou chocada com o número sem precedentes de leões-marinhos e golfinhos intoxicados que morreram nas últimas semanas.

MADRI:

Pedro Sánchez, um político tenaz e sem medo de riscos

Não seria a primeira vez que Pedro Sánchez se recupera após parecer derrotado. Perseverante e ousado, o primeiro-ministro espanhol tentará desmentir os resultados das pesquisas no próximo domingo (23), nas eleições legislativas, o último desafio de uma corrida cheia de reviravoltas.

MADRI:

Feijóo, o conservador pragmático que pode governar a Espanha

Alberto Núñez Feijóo, líder nas pesquisas das eleições legislativas de 23 de julho na Espanha, é um político de direita pragmático com moderação e previsibilidade estimadas.

MADRI:

Santiago Abascal, o reorganizador da extrema direita na Espanha

Com uma imagem de defensor da pátria, Santiago Abascal transformou o partido de extrema direita Vox em uma força expressiva na Espanha, além de um aliado indispensável para os conservadores do país europeu, ao lado de quem espera se eleger nas próximas eleições de 23 de julho.

MADRI:

Yolanda Díaz, a comunista que espera reativar a esquerda radical na Espanha

Yolanda Díaz, ministra do Trabalho, é uma candidata da esquerda radical e uma aposta pelo "diálogo" em meio ao "barulho" da Espanha. Graças à sua personalidade amável e seu discurso unificado, ela pretende mobilizar o setor trabalhista espanhol nas eleições legislativas deste domingo.

PEQUIM:

Kerry retoma diálogo sobre o clima entre EUA e China em Pequim

O emissário do clima dos Estados Unidos, John Kerry, e o seu homólogo chinês, Xie Zhenhua, reuniram-se nesta segunda-feira (17) em Pequim, retomando o diálogo entre os dois países que mais poluem o planeta.

(EUA clima diplomacia China, 610 palavras, já transmitida)

A BORDO DO NAUTICA:

ONU entrega embarcação para transpor petróleo de navio abandonado no Iêmen

A ONU entregou nesta segunda-feira(17) no Iêmen uma embarcação para transpor o petróleo a bordo de um navio abandonado no Mar Vermelho, uma operação destinada a evitar uma catástrofe ambiental.

PEQUIM:

Economia da China cresce 6,3% no segundo trimestre

A economia da China registrou crescimento de 6,3% no segundo trimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano anterior, apesar da recuperação irregular pós-pandemia dos últimos meses, anunciou o governo nesta segunda-feira (17).

GANDHINAGAR:

Crise da dívida domina reunião dos ministros das Finanças do G20

Os ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países do G20 iniciaram, nesta segunda-feira (17), as negociações para buscar acordos de reestruturação da dívida e sobre os modelos de financiamento para enfrentar a mudança climática, em um cenário de desaceleração da economia mundial.

AL-REGHILA:

Abelhas lutam contra a seca para produzir mel no Iraque

Mohamed Aliaui, sob majestosas palmeiras, levanta a tampa de uma das dezenas de colmeias que cultiva no centro do Iraque, onde a seca e o aumento das temperaturas afetam a produção de mel.

PARIS:

Paris realiza ensaio técnico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no rio Sena

Cerca de 40 barcos desfilaram na manhã desta segunda-feira (17) no rio Sena, entre a ponte de Austerlitz e a ponte de Iéna, para ensaiar "manobras", "distâncias", "duração" e "gravação em vídeo" da futura cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

