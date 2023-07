Paris realiza ensaio técnico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no rio Sena

Cerca de 40 barcos desfilaram na manhã desta segunda-feira (17) no rio Sena, entre a ponte de Austerlitz e a ponte de Iéna, para ensaiar "manobras", "distâncias", "duração" e "gravação em vídeo" da futura cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Por conta deste desfile, que começou às 6h30 (horário local, 1h30 de Brasília) a navegação no rio foi paralisada por oito horas.

Os primeiros barcos, todos numerados, levavam a bordo passageiros com faixas para imitar as delegações.

Para este mini ensaio, a frota total era composta por 57 barcos, dos quais 39 representavam as delegações, um pouco menos da metade dos que estarão na cerimônia, e outros 18 da organização (assistência, primeiros socorros), além da Olympic Broadcasting Services (OBS), geradora oficial da transmissão dos Jogos Olímpicos.

Várias lanchas da polícia e dos bombeiros de Paris atravessaram o Sena escoltando as embarcações do ensaio, que navegaram em fila indiana pelos seis quilômetros de percurso, também protegidos por agentes posicionados nas pontes.

Segundo os organizadores, a velocidade programada para os barcos é de 9 km/h. "Devemos testar também uma nova maneira de gravar a cerimônia", explicou Thierry Reboul, diretor de eventos e cerimônias, criador do conceito.

No entanto, neste ensaio não foi revelado nenhum elemento artístico do espetáculo, com roteiro do diretor de teatro Thomas Holly, para guardar o segredo do evento até o dia de sua realização.

Será a primeira vez que uma cerimônia de abertura olímpica irá acontecer ao ar livre. Cerca de 10 mil pessoas poderão assistir pagando ingressos nas margens inferiores do Sena, e outras centenas de milhares poderão acompanhá-la das margens superiores de forma gratuita.

A missão de garantir a segurança nesta gigantesca festa, sobre um rio e na presença de atletas e chefes de Estado de todo o mundo, é um verdadeiro quebra-cabeças para a organização.

