Incêndio perto de Atenas afeta áreas costeiras

Um incêndio florestal nesta segunda-feira (17) em Kouvaras, 50 quilômetros ao leste da capital grega Atenas, obrigou as autoridades a emitir ordens de evacuação em várias áreas costeiras, informou o Corpo de Bombeiros.

"É um incêndio difícil, com ventos muito fortes até 7 Beaufort (50-60km/h)", afirmou Yannis Artopios, porta-voz dos bombeiros desta nação mediterrânea, que sofreu uma onda de calor com temperaturas superiores a 44ºC neste fim de semana.

Sete aviões, quatro helicópteros e 150 bombeiros, incluindo uma equipe de 30 bombeiros romenos, combatiam o incêndio nas duas frentes, segundo a mídia local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O fogo se propagou para o sul da região Ática, perto das áreas costeiras de Lagonissi, Anavyssos e Saronida.

As autoridades também interromperam o tráfego nas estradas próximas de Kalyvia, onde espessas nuvens de fumaça já estavam presentes.

Outro incêndio deflagrou perto do istmo de Corinto, em uma zona florestal perto do balneário de Loutraki, informou a agência de notícias local ANA.

As autoridades também pediram para evacuar a área por precaução, segundo a mesma fonte.

A Grécia, assim como outros países europeus, registrou no fim de semana sua primeira onda de calor do verão, com máximas de 44,2 ºC na região de Tebas (centro), segundo o Observatório Nacional de Atenas.

Na capital, a temperatura chegou a 39°C e as autoridades decidiram fechar a Acrópole, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, durante as horas mais quentes de sexta, sábado e domingo.

Na noite de domingo, as temperaturas caíram ligeiramente, mas o governo alertou para um "grande risco" de incêndios devido aos ventos fortes.

hec/yap/yad/bp/sag/avl/aa