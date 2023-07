Comunicado do Business Wire :Xolver

A Xolver, renomada empresa de consultoria e outsourcing, tem o orgulho de anunciar a ampliação de seu catálogo de serviços com a criação de uma nova área de Consultoria de Mercado de Capitais. Esta iniciativa inovadora será liderada pela nova sócia Yamileh García de Kuhnert.

Nassim J. Alemany, Managing Partner of Xolver, and Yamileh García de Kuhnert. (Photo: Business Wire)

Desde a sua fundação em 2019, a Xolver tem demonstrado seu compromisso com a excelência e inovação nos serviços que oferece, incluindo gestão de processos contabilísticos, compliance fiscal, gestão de folha de pagamento e consultoria econômico-financeira.

A nova área de Consultoria de Mercado de Capitais fortalecerá a capacidade da Xolver de apoiar seus clientes na identificação de oportunidades valiosas no mercado financeiro dominicano. A linha de serviços incluirá: pesquisa de mercado, mapeamento de risco, consultoria em gestão financeira, inteligência de mercado e análise quantitativa visando melhorar a capacidade de gestão de investidores institucionais, além de estruturação de mercado de capitais e soluções de acesso.

Depois de uma sólida carreira como diretora do Departamento do Tesouro do Banco Central da República Dominicana, Yamileh García de Kuhnert chefiará este novo capítulo na história da Xolver e contará com o apoio de uma equipe de especialistas. Ela possui mais de 16 anos de experiência em gestão de portfólio e estruturação financeira e seu conhecimento especializado será inestimável para a expansão do catálogo de serviços da empresa.

Por meio dessas mudanças significativas, a Xolver está reafirmando sua posição de liderança no setor, juntamente com seu compromisso de fornecer a seus clientes soluções abrangentes de alta qualidade e classe mundial.

Contato

Jeimy De los Santos [email protected] +1.809.712.5123 LABYA | Strategic Consulting

