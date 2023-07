Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje seus resultados consolidados para o primeiro trimestre, com término em 30 de junho de 2023, conforme aprovado pelo Conselho Diretor.

"Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, a LTIMindtree registrou um crescimento de receita de 8,2% ano a ano em moeda constante. Nossas principais verticais BFSI, Manufatura, Recursos e Alta Tecnologia, Mídia e Entretenimento, que compõem 75% das nossas receitas, apresentaram bom desempenho. Nossos programas estratégicos estão dando frutos e é evidente o movimento ascendente em todas as faixas de clientes. A entrada de pedidos continuou a crescer e alcançou US$ 1,41 bilhões neste trimestre. Nosso rigor operacional nos ajudou alcançar um EBIT (lucro antes de juros e impostos) de 16,7% e um PAT (lucro após impostos) de 13,2%."

- Debashis Chatterjee, CEO e diretor-presidente

Principais destaques financeiros:

Trimestre com término em 30 de junho de 2023

-- Em USD (dólar americano): Receita de $1.058,7 milhões (crescimento de 0,1% trimestre a trimestre / 8,1% ano a ano) Lucro líquido de $140,1 milhões (crescimento de 3,4% trimestre a trimestre / declínio de 1,2% ano a ano)

-- Em INR (rúpia indiana): Receita de Rs 87.021 milhões (crescimento de 0,1% trimestre a trimestre / 13,8% ano a ano) Lucro líquido de Rs 11.523 milhões (crescimento de 3,4% trimestre a trimestre / 4,1% ano a ano)

Outros destaques:

-- Clientes: 723 clientes ativos em 30 de junho de 2023 Aumento de 18 clientes de +$5 milhões ano a ano, total de 148 Aumento de 9 clientes de +$10 milhões ano a ano, total de 88 Aumento de 3 clientes de +$50 milhões ano a ano, total de 13

-- Pessoas: 82.738 profissionais em 30 de junho de 2023 17,8% de desligamentos em 12 meses

Acordos fechados

-- Uma das maiores seguradoras de bens e acidentes nos Estados Unidos escolheu a LTIMindtree como parceira estratégica em um acordo de vários anos para o desenvolvimento e manutenção de aplicações.

-- Uma importante empresa americana de seguros e aposentadoria fechou um contrato de vários anos com a LTIMindtree para serviços gerenciados de infraestrutura 24 horas por dia, 7 dias por semana.

-- Uma firma bem conhecida de eletrônicos de consumo e computação pessoal, renomada por sua qualidade e inovação, escolheu a LTIMindtree para impulsionar a transformação digital e a reengenharia de processos empresariais, incluindo a adoção de modelos de negócios como serviço.

-- Uma gigante tecnológica na área de comunicações digitais sediada nos Estados Unidos fechou uma parceria com a LTIMindtree para desenvolver uma cadeia de suprimentos resiliente para aquisição de novos negócios.

-- Uma gigante farmacêutica sediada no Reino Unido fechou um contrato de vários anos com a LTIMindtree para fornecer serviços gerenciados de SAP junto com serviços de teste e suporte.

-- Uma importante multinacional americana na área de bens de consumo escolheu a LTIMindtree para cocriar e apoiar sua plataforma de soluções de mídia integrada para compra de anúncios em vários canais.

-- Um prestigioso órgão regulatório escolheu a LTIMindtree para a implementação de seu armazém de dados de próxima geração.

-- A LTIMindtree abriu uma nova frente no setor de bebidas com um acordo de serviços para aplicativo que permite que nosso cliente construa um modelo core-flex para serviços de aplicações de TI.

-- Uma renomada firma líder em consultoria e gestão de riscos selecionou a LTIMindtree para construir uma plataforma de dados baseada na nuvem totalmente nova usando AWS. Essa plataforma estrutural de última geração ajudará o cliente a melhorar a experiência de transportadoras e de clientes, aproveitando os dados para criar vantagem de informações.

-- Uma seguradora importante e líder em bens e acidentes sediada nos EUA escolheu a LTIMindtree para modernizar e migrar sua plataforma legada de dados para a plataforma de dados na nuvem da Snowflake, aproveitando nosso próprio conjunto de ferramentas PolarSled.

Reconhecimentos

-- Reconhecida como "Líder" no Asset & Wealth Management IT Services PEAK Matrix 2023 do Everest Group.

-- Reconhecida como "Líder" no Microsoft Dynamics 365 PEAK Matrix 2023 do Everest Group.

-- Venceu o prêmio de parceiro do ano em inovação integradora de sistema global 2023 da Snowflake.

-- Reconhecida como Visionária no Gartner® Magic Quadrant? 2023 para serviços gerenciados de infraestrutura híbrida e terceirização de central de dados.

*A GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é usada aqui com a devida permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento com uso de tecnologias digitais. Como parceria de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia a fim de ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 82.000 profissionais empreendedores e talentosos em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios comerciais mais complexos e entregar transformação em escala. Para mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

Teleconferência sobre os lucros

Segunda-feira, 17 de julho de 2023 (19:00 IST)

