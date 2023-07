China vence 1ª prova mista por equipes do nado artístico no Mundial de Esportes Aquáticos

A China venceu, nesta segunda-feira (17), a prova acrobática por equipes do nado artístico no Mundial de Esportes Aquáticos, categoria disputada de forma mista pela primeira vez na edição deste ano do evento, realizado na cidade de Fukuoka (Japão).

Com 238,0033 pontos, os chineses superaram os Estados Unidos, prata com 232,4033 pontos. A medalha de bronze ficou com a equipe japonesa (220,5867 pontos).

Pela primeira vez as provas por equipes (acrobática, técnica e livre) foram disputadas na categoria mista, com no máximo dois homens por equipe, regra que será mantida para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

As três seleções medalhistas nesta segunda-feira tinham um homem cada. O time americano contou com Bill May, pioneiro no nado artístico masculino, que em 2015 ganhou a primeira prova em dupla mista da história dos Mundiais.

