Sergio Busquets assina com o Inter Miami até 2025

Poucas horas antes da apresentação de Lionel Messi, o Inter Miami confirmou neste domingo (16) a contratação do experiente volante espanhol Sergio Busquets até o final da temporada 2025 da Major League Soccer (MLS).

Assim como Messi, seu ex-companheiro de Barcelona, Busquets assinou com o Inter pelo período de duas temporadas e meia.

"Esta é uma oportunidade especial que estou muito emocionado por aproveitar. Estou entusiasmado com este próximo passo na minha carreira com o Inter Miami", disse o espanhol de 35 anos em um comunicado oficial da franquia, que já tinha anunciado a chegada do jogador no final de junho.

"O clube me impressionou quando vim aqui com o Barcelona no ano passado (em pré-temporada) e agora estou feliz e pronto para representar o clube", afirmou Busquetes.

"Desde o primeiro dia, estabelecemos a meta de trazer os melhores jogadores do mundo para o Inter Miami. O repertório de Sergio fala por si só", disse Jorge Mas, um dos proprietários da franquia, que também negocia com o lateral espanhol Jordi Alba.

Busquets também pode ser apresentado aos torcedores neste domingo, no grande evento de apresentação de Messi no estádio DRV PNK.

